Снижение безработицы до 9,9%: Кабмин утвердил Стратегию занятости населения к 2030 году

Кабинет Министров Украины утвердил Стратегию занятости населения на период до 2030 года, разработанную Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Документ определяет новую государственную политику на рынке труда, направленную на восстановление и рост экономики, подготовку к членству Украины в ЕС и преодоление демографических и экономических вызовов, включая высокую безработицу, неформальную занятость и дефицит кадров.

Министр экономики Алексей Соболев отметил, что стратегия создает условия для работы, повышения квалификаций и освоения новых профессий внутри страны, а бизнес сможет более эффективно находить необходимых работников. Стратегия предусматривает рост числа занятых на 2 млн. человек и снижение безработицы до 9,9% к 2030 году.

Документ определяет шесть ключевых целей государственной политики в сфере занятости:

Удовлетворение спроса работодателей на рабочую силу и цифровая трансформация рынка труда. Согласование результатов образования и профессионального обучения с потребностями работодателей. Обеспечение социально-экономической инклюзии и устранение барьеров для занятости. Стимулирование формальной занятости и достойной оплаты труда. Укрепление институциональной возможности рынка труда. Гармонизация системы занятости и охраны труда по стандартам ЕС.

Замминистра Дария Марчак добавила, что стратегия предусматривает цифровые сервисы рынка труда, программы обучения и переквалификации, а также поддержку трудоустройства ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и лиц в возрасте 45+.

Практическая реализация Стратегии будет проходить через Операционный план мероприятий на 2026–2028 годы, предусматривающий поэтапный запуск инициатив, масштабирование изменений на рынке труда и сочетание цифровых решений, обучение, инклюзию и формализацию занятости.

Утверждение Стратегии является частью выполнения обязательств Украины в рамках инициативы Ukraine Facility и будет служить ориентиром адаптации украинского законодательства к стандартам ЕС в сфере труда и занятости.

Реализация Стратегии занятости станет ключевым инструментом экономического восстановления, развития человеческого капитала и повышения устойчивости государства к 2030 году.

Напомним, в ряд запустил экспериментальный проект с электронного трудоустройства в системе "Горизонт", позволит работодателям и работникам встречаться в едином цифровом пространстве, где даже увольнения или обучение происходят в несколько кликов.