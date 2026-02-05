Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Наличный курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Снижение безработицы до 9,9%: Кабмин утвердил Стратегию занятости населения к 2030 году

клининг работа рынок труда
Кабмин утвердил Стратегию занятости населения к 2030 году / Freepik

Кабинет Министров Украины утвердил Стратегию занятости населения на период до 2030 года, разработанную Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Документ определяет новую государственную политику на рынке труда, направленную на восстановление и рост экономики, подготовку к членству Украины в ЕС и преодоление демографических и экономических вызовов, включая высокую безработицу, неформальную занятость и дефицит кадров.

Министр экономики Алексей Соболев отметил, что стратегия создает условия для работы, повышения квалификаций и освоения новых профессий внутри страны, а бизнес сможет более эффективно находить необходимых работников. Стратегия предусматривает рост числа занятых на 2 млн. человек и снижение безработицы до 9,9% к 2030 году.

Документ определяет шесть ключевых целей государственной политики в сфере занятости:

  1. Удовлетворение спроса работодателей на рабочую силу и цифровая трансформация рынка труда.
  2. Согласование результатов образования и профессионального обучения с потребностями работодателей.
  3. Обеспечение социально-экономической инклюзии и устранение барьеров для занятости.
  4. Стимулирование формальной занятости и достойной оплаты труда.
  5. Укрепление институциональной возможности рынка труда.
  6. Гармонизация системы занятости и охраны труда по стандартам ЕС.

Замминистра Дария Марчак добавила, что стратегия предусматривает цифровые сервисы рынка труда, программы обучения и переквалификации, а также поддержку трудоустройства ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и лиц в возрасте 45+.

Практическая реализация Стратегии будет проходить через Операционный план мероприятий на 2026–2028 годы, предусматривающий поэтапный запуск инициатив, масштабирование изменений на рынке труда и сочетание цифровых решений, обучение, инклюзию и формализацию занятости.

Утверждение Стратегии является частью выполнения обязательств Украины в рамках инициативы Ukraine Facility и будет служить ориентиром адаптации украинского законодательства к стандартам ЕС в сфере труда и занятости.

Реализация Стратегии занятости станет ключевым инструментом экономического восстановления, развития человеческого капитала и повышения устойчивости государства к 2030 году.

Напомним,   в ряд запустил экспериментальный проект с   электронного трудоустройства   в системе "Горизонт", позволит работодателям и работникам встречаться в едином цифровом пространстве, где даже увольнения или обучение происходят в несколько кликов.

Автор:
Татьяна Гойденко