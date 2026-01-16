В Службе занятости назвали самые популярные профессии в Украине в 2025 году: где больше всего предложений

Успех в поиске работы часто зависит не только от профессионализма, но и ситуации в конкретной нише. Государственная служба занятости рассказывает, какие вакансии чаще всего публиковали работодатели и какие предложения наиболее востребованы среди соискателей работы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные службы.

Что предлагают работодатели?

В 2025 году работодатели обращались за помощью в поиске персонала почти 450 тысяч раз. Наибольший спрос зафиксирован в рабочих и торговых областях.

подсобные работники - 19,2 тысячи вакансий. Здесь наблюдается идеальный баланс – на каждые 10 мест претендовали 9 человек;

продавцы продовольственных товаров – почти 19 тысяч предложений. Здесь конкуренция несколько выше – 11 кандидатов на 10 рабочих мест;

водители – настоящий дефицитный сектор. На 18 тысяч вакансий приходилось чуть меньше 4 желающих на 10 позиций.

Кроме того, бизнес активно искал поваров, бухгалтеров, учителей, медицинских сестер и охранников. Интересно, что некоторые вакансии вообще не появлялись в предложениях, хотя люди направили запросы на них. В частности, в 2025 году никто не искал профессиональных спортсменов, обменников денег, стюардов, астрономов или артистов балета.

Какую работу ищут украинцы?

Численность официально зарегистрированных безработных в прошлом году превысила 358 тысяч человек. Предпочтения людей во многом совпадали с предложениями рынка, но с определенными нюансами.

Самой популярной целью среди украинцев была должность продавца продовольственных товаров — такую работу искала около 21 тысячи клиентов Службы занятости. Также в топе оказались подсобные работники (18 тысяч запросов) и продавцы-консультанты (12 тысяч).

Однако на рынке труда есть и свои курьезы. Оказалось, что существуют "вакансии-фантомы", которые нужны работодателям, но совсем не интересуют людей. Государственная служба занятости отмечает:

"Никто из соискателей не искал вакансий: гидрограф, иллюзионист, дежурный аэропорта, часовщик по ремонту электронных и кварцевых часов, корректор полиграфического производства, дегустатор кофе и многие другие. Хотя работодатели искали для себя таких работников".

Куда двигаться искателю?

Анализ показывает, что лучшие шансы на быстрое трудоустройство у водителей и специалистов технических профессий, где предложений больше, чем людей. В то же время в сфере торговли и неквалифицированного труда наблюдается стабильный поток кадров, где спрос и предложение почти уравновешены.

Ранее сообщалось, что в зимнюю пору рынок сезонной занятости традиционно активизируется: интерес к временной работе растет как среди работодателей, так и среди соискателей. Аналитики выяснили, какие вакансии наиболее востребованы, сколько предложений публикуют компании и на какой уровень оплаты труда могут ориентироваться кандидаты.