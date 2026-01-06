Рынок ИТ-труда: кто лидеры роста вакансий в 2025 году

Во втором полугодии 2025 года ИТ-рынок труда в Украине продемонстрировал заметный рост: количество вакансий на jobs.dou.ua достигло 41 тысячи – это на 11% больше, чем в первом полугодии. Лидерами роста стали категории AI/ML, Embedded и военные технологии.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует аналитика DOU.

Лидеры роста вакансий на ИТ-рынке

Во втором полугодии 2025 года ИТ-рынок труда продемонстрировал заметное оживление. Общее количество вакансий на jobs.dou.ua достигло 41 тысячи – на 11% больше, чем в первом полугодии, и это самый высокий показатель с 2021 года.

Декабрь традиционно отличился праздничным затишьем: на DOU было размещено 6225 вакансий. Это немного меньше, чем в предыдущем квартале (-2%), но на 1,6 тысяч вакансий больше, чем в декабре 2024 года.

Быстрее всего росли категории "Военное дело", AI/ML, Embedded и Hardware. В частности, Embedded-позиций стало на 44% больше по сравнению с 26% в первом полугодии. Количество вакансий в секторе miltech в декабре достигло рекордных 705. Спрос на сеньоров остался на уровне до полномасштабного вторжения, в то время как активность кандидатов в декабре немного снизилась - примерно на 2 тысячи отзывов меньше, чем в ноябре.

Самыми активными работодателями во втором полугодии стали Genesis, N-iX и бригада беспилотных систем "Рарог".

Среди новых тенденций – появление категории No-code, тогда как 12 категорий продемонстрировали небольшую отрицательную динамику. Среди них: SAP, Blockchain, Copywriter и PHP.

Количество вакансий, динамика по категориям

Количество miltech-вакансий достигло рекордных 705 в декабре. Отзывы тоже растут – более 4 тысяч. Наибольшее количество вакансий традиционно – ремоут (3,8 тысячи в декабре) и в Киеве (2,9 тысячи). Во Львове сейчас – 800+ вакансий в месяц, еще почти 700 – за рубежом.

Спрос на сеньоров остался на уровне до полномасштабной войны — в настоящее время открыто 1140 вакансий. Ситуация для начинающих постепенно улучшается: ежемесячно появляется более 450 вакансий для специалистов с опытом до одного года и более 200 вакансий для тех, кто только начинает свой путь в ИТ.

В декабре среднее количество отзывов на DOU снизилось до 21,7. Кандидаты тоже немного отдохнули в декабре – на две тысячи меньше айтовцев отзывались на вакансии.

Наиболее конкурентной категорией остается Front-end: в декабре на одну вакансию приходилось в среднем 86 отзывов. В категории QA этот показатель составлял 64 отзыва, а более 40 отзывов на вакансию получали Java, Project Manager и Flutter.

Напомним, за 5 лет рынок труда в Украине претерпел значительные изменения. Традиционные профессии, такие как продавцы, водители и повара, остаются востребованными. В этом году средние зарплаты выросли во всех популярных профессиях примерно на 15-20%.