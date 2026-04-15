Правительство реализует комплексный пакет поддержки прифронтовых регионов: безопасность, социум и экономика

Прифронтовые общины ежедневно функционируют в условиях боевых действий, что требует специфических подходов к управлению и финансированию. Кабмин реализует масштабный пакет поддержки, направленный на сохранение человеческого капитала и возобновление экономической активности на этих территориях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

"Прифронтовые общины ежедневно живут под обстрелами. В то же время там продолжают жить люди, и уровень жизни должен быть достойным", - подчеркнула глава правительства.

Безопасность образования

Образовательный процесс адаптируется к требованиям безопасности посредством создания защищенных пространств:

на строительство подземных школ в госбюджете заложено 5 млрд грн;

для создания безопасных условий в дошкольных учреждениях выделено 1 млрд грн на подземные детские сады;

автопарк учебных заведений пополнится на 540 автобусов общей стоимостью 2 млрд грн, из которых около 200 единиц получат прифронтовые общины;

программа бесплатного питания охватывает более 728 тысяч учащихся всех классов в опасных регионах;

педагоги получают ежемесячную доплату в размере 4000 грн для сохранения кадрового потенциала.

Медицинская система

Доступность медицинской помощи обеспечивается через повышенное финансирование учреждений и персонала:

заведения первичной медицины в зонах боевых действий получают на 20% большее финансирование для бесперебойной работы;

медики экстренной помощи и специализированных больниц получили доплаты на сумму свыше 1,45 млрд грн;

молодым специалистам, выбирающим работу в прифронтовых селах, выплачивается 200 тыс. грн "подъемных", а также предоставляется доступ к жилым программам.

Жилищная политика и социальная защита

Государство стимулирует возврат людей и стабилизацию жилищного фонда:

в рамках программы "Есселя" ВПЛ получают компенсацию 70% первого взноса, на что уже направлено более 200 млн грн;

программа "Восстановление" в 2025 году профинансировала поврежденное и уничтоженное жилье для 70 тысяч семей на общую сумму более 4,6 млрд грн;

действует запрет на отключение коммунальных услуг за долги, а для когенерационных установок установлена льготная цена на газ - 19 000 грн за тысячу кубометров;

работодателям компенсировали 365 млн грн за трудоустройство внутри перемещенных лиц.

Экономические стимулы для бизнеса

Для предпринимателей в прифронтовых зонах действуют особые условия политики "Сделано в Украине":

кредитование инвестпроектов под 1% годовых по программе "5-7-9%" сроком до 5 лет;

в 2025 году выдано 3598 таких кредитов; страхование имущества от военных рисков с лимитом до 30 млн. грн;

гранты на развитие перерабатывающих предприятий до 16 млн грн и микрогранты "Власна справа" до 500 тыс. грн;

государственное софинансирование до 80% стоимости инфраструктуры для индустриальных парков в прифронтовых общинах;

право на 100% бронирование работников для предприятий, признанных критически важными.

Аграрный сектор

Фермеры получают преференции для ведения хозяйства на рискованных территориях:

компенсация стоимости мелиорации выросла до 80% (до 26,5 тыс. грн/га);

возмещение за покупку сельскохозяйственной техники увеличено до 40%;

государство берет на себя 100% расходов на гуманитарное разминирование полей.

