Читати українською

Восстановление прифронтовых общин: уже согласовано 76 проектов базовой инфраструктуры

В настоящее время в рамках совместной программы с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) согласовано 76 проектов восстановления базовой инфраструктуры. Финансирование получат проекты из прифронтовых регионов. Денежные средства пойдут на строительство укрытий, медицинских учреждений и систем водоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В ходе последних двух заседаний рабочей группы рекомендовано к реализации еще 20 инициатив. В частности, завершена обработка заявок от общин, находящихся в прифронтовой зоне.

Распределение проектов по областям

В целом рекомендовано к финансированию:

  • 15 проектов – Николаевская область;
  • 13 проектов – Днепропетровская область;
  • 11 проектов – Одесская область;
  • 9 проектов – Харьковская область;
  • 8 проектов – Сумская область;
  • 8 проектов – Черниговская область;
  • 6 проектов – Херсонская область;
  • 4 проекта – Запорожская область;
  • 2 проекта – Донецкая область.

Механизм отбора и бюджет

Общий бюджет программы составляет 100 млн. евро. Ресурс распределяется между общинами, подвергающимися регулярным обстрелам или обеспечивающим жизнедеятельность значительного количества внутренне перемещенных лиц.

" Для нас важно сохранять четкую приоритетность. Сначала поддержать общины, работающие в самых сложных условиях. Речь идет о базовой инфраструктуре: укрытии в садах и школах, водоснабжении, центрах безопасности — вещи, от которых напрямую зависит безопасность людей и жизнь общин ", — отметил замминистра Алексей Рябыкин.

Процесс отбора заявок (в общей сложности подано 677) является публичным и осуществляется через государственную систему DREAM. Система предполагает онлайн-оценку каждого проекта, что обеспечивает открытость принимаемых решений.

Напомним, в январе в ряд утвердило распределение субвенции для регионов в размере 740,3 млн грн, которые пойдут на реализацию 119 важных проектов восстановления. Это финансирование стало возможным благодаря Программе восстановления Украины ІІІ при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Автор:
Татьяна Ковальчук