Более 740 миллионов гривен получат 119 общин на проекты восстановления: распределение по областям

Правительство утвердило распределение субвенции для регионов в размере 740,3 млн. грн., которые пойдут на реализацию 119 важных проектов восстановления. Это финансирование стало возможным благодаря Программе восстановления Украины ІІІ при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Направления проектов

Эти средства станут реальной помощью регионам, наиболее пострадавшим от войны. Проекты охватывают критически важные сферы быта украинцев:

63 объекты водоснабжения и водоотвода получат новую жизнь;

35 проектов направлены на то, чтобы сделать общины энергонезависимыми и устойчивыми;

21 проект по восстановлению и строительству больниц.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. подчеркнул важность этой помощи: "Мы направляем ресурс туда, где он дает наиболее ощутимый результат для людей. Это конкретные проекты, которые помогут общинам восстанавливать важные объекты и обеспечивать базовые услуги для людей".

По его словам, поддержка должна доходить до общин вовремя и адресно, особенно там, где последствия войны ощущаются остро.

География проектов

География обновления охватывает всю страну. Наибольшее количество проектов реализуется в Харьковской (10), Сумской (9) и Черниговской (9) областях. Также активное восстановление продолжается в Закарпатье, Киевской, Львовской и других регионах.

119 проектов восстановления реализуют общины по всей Украине / Министерство развития общин и территорий Украины

Процесс отбора был максимально честным: общины подавали заявки через открытую систему DREAM, где каждый мог проследить за оценкой и принятием решений онлайн. В целом финансовое соглашение с ЕИБ предусматривает привлечение 100 млн евро, которые будут постепенно превращаться в новые больницы, чистую воду и свет в ваших домах.

Напомним, в январе проект EU4Reconstruction объявил старт отбора первой группы общин, которые смогут получить комплексную экспертную помощь в реализации планов восстановления по самым высоким стандартам ЕС.