Восстановление по стандартам ЕС: проект EU4Reconstruction объявил об отборе первых общин-участников

Проект EU4Reconstruction объявил старт отбора первой группы общин, которые смогут получить комплексную экспертную помощь в реализации планов восстановления по самым высоким стандартам ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Что получат участники?

Общества-победители получат профессиональную поддержку по нескольким ключевым направлениям:

разработка стратегических и бюджетных документов (в том числе стратегий развития на 2028-2034 годы);

повышение способности команд органов местного самоуправления в области управления публичными инвестициями;

поддержка в подготовке предыдущих ТЭО с учетом принципов Нового Европейского Баухауса;

содействие взаимодействию с международными финансовыми организациями;

меры по усилению роли женщин-лидеров в восстановлении.

Кто может подать заявку?

Программа рассчитана на общины, отвечающие следующим критериям:

имеют население – от 10 000 до 150 000 жителей;

пострадали от войны или были под временной оккупацией;

расположены в районах, где не происходят активные боевые действия;

возможность выделить команду не менее 4 специалистов для активной работы над документацией и проектами.

Справка об инициативе

EU4Reconstruction (EU4R) – это мощный альянс Европейского Союза, Дании, Германии, Франции и Литвы. Проект работает по двум направлениям: первое реализуется агентствами GIZ и Expertise France, второе — МИД Дании и CPVA. Вместе они помогают Украине отстраиваться инклюзивно, прозрачно и современно.

Напомним, 9 января 2026 г. Государственный секретариат Швейцарской Конфедерации по экономическим вопросам (SECO) объявил второй конкурс проектов (Call for Proposals) для реализации инициатив по восстановлению Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями.