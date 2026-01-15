Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Наличный курс:

USD

43,55

43,45

EUR

50,85

50,64

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Восстановление по стандартам ЕС: проект EU4Reconstruction объявил об отборе первых общин-участников

женщина, документы
Стартовал проект EU4Reconstruction для восстановления общин. / Freepik

Проект EU4Reconstruction объявил старт отбора первой группы общин, которые смогут получить комплексную экспертную помощь в реализации планов восстановления по самым высоким стандартам ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Что получат участники?

Общества-победители получат профессиональную поддержку по нескольким ключевым направлениям:

  • разработка стратегических и бюджетных документов (в том числе стратегий развития на 2028-2034 годы);
  • повышение способности команд органов местного самоуправления в области управления публичными инвестициями;
  • поддержка в подготовке предыдущих ТЭО с учетом принципов Нового Европейского Баухауса;
  • содействие взаимодействию с международными финансовыми организациями;
  • меры по усилению роли женщин-лидеров в восстановлении.

Кто может подать заявку?

Программа рассчитана на общины, отвечающие следующим критериям:

  • имеют население – от 10 000 до 150 000 жителей;
  • пострадали от войны или были под временной оккупацией;
  • расположены в районах, где не происходят активные боевые действия;
  • возможность выделить команду не менее 4 специалистов для активной работы над документацией и проектами.

Справка об инициативе

EU4Reconstruction (EU4R) – это мощный альянс Европейского Союза, Дании, Германии, Франции и Литвы. Проект работает по двум направлениям: первое реализуется агентствами GIZ и Expertise France, второе — МИД Дании и CPVA. Вместе они помогают Украине отстраиваться инклюзивно, прозрачно и современно.

Напомним, 9 января 2026 г. Государственный секретариат Швейцарской Конфедерации по экономическим вопросам (SECO) объявил второй конкурс проектов (Call for Proposals) для реализации инициатив по восстановлению Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями.

Автор:
Татьяна Ковальчук