Відбудова за стандартами ЄС: проєкт EU4Reconstruction оголосив про відбір перших громад-учасниць

Проєкт EU4Reconstruction оголосив старт відбору першої групи громад, які зможуть отримати комплексну експертну допомогу у реалізації планів відбудови за найвищими стандартами ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінстерства розвитку громад та територій України.

Що отримають учасники?

Громади-переможці отримають професійну підтримку за кількома ключовими напрямками:

розробка стратегічних і бюджетних документів (зокрема стратегій розвитку на 2028–2034 роки);

підвищення спроможності команд органів місцевого самоврядування у сфері управління публічними інвестиціями;

підтримка в підготовці попередніх ТЕО з урахуванням принципів Нового Європейського Баухаусу;

сприяння взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями;

заходи з посилення ролі жінок-лідерок у відновленні.

Хто може подати заявку?

Програма розрахована на громади, що відповідають таким критеріям:

мають населення — від 10 000 до 150 000 мешканців;

постраждали від війни або були під тимчасовою окупацією;

розташовані в районах, де наразі не відбуваються активні бойові дії;

можливість виділити команду щонайменше з 4 спеціалістів для активної роботи над документацією та проєктами.

Довідка про ініціативу

EU4Reconstruction (EU4R) — це потужний альянс Європейського Союзу, Данії, Німеччини, Франції та Литви. Проєкт працює у двох напрямках: перший реалізується агенціями GIZ та Expertise France, другий — МЗС Данії та CPVA. Разом вони допомагають Україні відбудовуватися інклюзивно, прозоро та сучасно.

Нагадаємо, 9 січня 2026 року Державний секретаріат Швейцарської Конфедерації з економічних питань (SECO) оголосив другий конкурс проєктів (Call for Proposals) для реалізації ініціатив з відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями.