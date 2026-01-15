- Категорія
Відбудова за стандартами ЄС: проєкт EU4Reconstruction оголосив про відбір перших громад-учасниць
Проєкт EU4Reconstruction оголосив старт відбору першої групи громад, які зможуть отримати комплексну експертну допомогу у реалізації планів відбудови за найвищими стандартами ЄС.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінстерства розвитку громад та територій України.
Що отримають учасники?
Громади-переможці отримають професійну підтримку за кількома ключовими напрямками:
- розробка стратегічних і бюджетних документів (зокрема стратегій розвитку на 2028–2034 роки);
- підвищення спроможності команд органів місцевого самоврядування у сфері управління публічними інвестиціями;
- підтримка в підготовці попередніх ТЕО з урахуванням принципів Нового Європейського Баухаусу;
- сприяння взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями;
- заходи з посилення ролі жінок-лідерок у відновленні.
Хто може подати заявку?
Програма розрахована на громади, що відповідають таким критеріям:
- мають населення — від 10 000 до 150 000 мешканців;
- постраждали від війни або були під тимчасовою окупацією;
- розташовані в районах, де наразі не відбуваються активні бойові дії;
- можливість виділити команду щонайменше з 4 спеціалістів для активної роботи над документацією та проєктами.
Довідка про ініціативу
EU4Reconstruction (EU4R) — це потужний альянс Європейського Союзу, Данії, Німеччини, Франції та Литви. Проєкт працює у двох напрямках: перший реалізується агенціями GIZ та Expertise France, другий — МЗС Данії та CPVA. Разом вони допомагають Україні відбудовуватися інклюзивно, прозоро та сучасно.
Нагадаємо, 9 січня 2026 року Державний секретаріат Швейцарської Конфедерації з економічних питань (SECO) оголосив другий конкурс проєктів (Call for Proposals) для реалізації ініціатив з відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями.