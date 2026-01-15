Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,55

43,45

EUR

50,85

50,64

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Відбудова за стандартами ЄС: проєкт EU4Reconstruction оголосив про відбір перших громад-учасниць

жінка, документи
Стартував проєкт EU4Reconstruction для відбудови громад. / Freepik

Проєкт EU4Reconstruction оголосив старт відбору першої групи громад, які зможуть отримати комплексну експертну допомогу у реалізації планів відбудови за найвищими стандартами ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінстерства розвитку громад та територій України.

Що отримають учасники?

Громади-переможці отримають професійну підтримку за кількома ключовими напрямками:

  • розробка стратегічних і бюджетних документів (зокрема стратегій розвитку на 2028–2034 роки); 
  • підвищення спроможності команд органів місцевого самоврядування у сфері управління публічними інвестиціями; 
  • підтримка в підготовці попередніх ТЕО з урахуванням принципів Нового Європейського Баухаусу; 
  • сприяння взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями; 
  • заходи з посилення ролі жінок-лідерок у відновленні.

Хто може подати заявку?

Програма розрахована на громади, що відповідають таким критеріям:

  • мають населення — від 10 000 до 150 000 мешканців; 
  • постраждали від війни або були під тимчасовою окупацією; 
  • розташовані в районах, де наразі не відбуваються активні бойові дії; 
  • можливість виділити команду щонайменше з 4 спеціалістів для активної роботи над документацією та проєктами.

Довідка про ініціативу

EU4Reconstruction (EU4R) — це потужний альянс Європейського Союзу, Данії, Німеччини, Франції та Литви. Проєкт працює у двох напрямках: перший реалізується агенціями GIZ та Expertise France, другий — МЗС Данії та CPVA. Разом вони допомагають Україні відбудовуватися інклюзивно, прозоро та сучасно.

Нагадаємо, 9 січня 2026 року Державний секретаріат Швейцарської Конфедерації з економічних питань (SECO) оголосив другий конкурс проєктів (Call for Proposals) для реалізації ініціатив з відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями.

Автор:
Тетяна Ковальчук