Мінцифри реалізує дев'ять експериментальних проєктів з цифровізації: які саме

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Мінцифри, передає"Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що відомство реалізує 9 експериментальних проєктів, зокрема:

проєкт щодо проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі (з серпня 2024 року – протягом двох років);

проєкт щодо рекрутингу громадян України в електронній формі (з жовтня 2024 року – протягом двох років);

проєкт із запровадження комплексної електронної публічної послуги з надання державної підтримки військовослужбовцям, особам, звільненим із військової служби, та членам їхніх сімей (протягом двох років);

проєкт щодо організації проведення дослідження високотехнологічних засобів методом Sandbox (з жовтня 2024 року – протягом двох років);

проєкт щодо сертифікації шкіл зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних літальних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів та підготовки зовнішніх пілотів (операторів), зовнішніх пілотів (операторів) – інструкторів, а також членів зовнішніх екіпажів безпілотних літальних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів (з жовтня 2024 року – протягом двох років);

проєкт щодо впровадження та забезпечення функціонування електронної системи для підтримки підприємництва "Онлайн-кабінет підприємця" (з червня 2025 року – протягом двох років);

проєкт щодо використання засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для працевлаштування (з травня 2025 року – протягом двох років);

проєкт щодо проведення державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі (протягом двох років);