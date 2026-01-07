Запланована подія 2

Мінцифри реалізує дев'ять експериментальних проєктів з цифровізації: які саме

Мінцифри повідомило, над якими експериментальними проєктами працює / Depositphotos

Міністерство цифрової трансформації України реалізує дев'ять експериментальних проєктів, погоджених рішеннями уряду.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Мінцифри, передає"Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що відомство реалізує 9 експериментальних проєктів, зокрема:

  • проєкт щодо проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі (з серпня 2024 року – протягом двох років);
  • проєкт щодо рекрутингу громадян України в електронній формі (з жовтня 2024 року – протягом двох років);
  • проєкт із запровадження комплексної електронної публічної послуги з надання державної підтримки військовослужбовцям, особам, звільненим із військової служби, та членам їхніх сімей (протягом двох років);
  • проєкт щодо організації проведення дослідження високотехнологічних засобів методом Sandbox (з жовтня 2024 року – протягом двох років);
  • проєкт щодо сертифікації шкіл зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних літальних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів та підготовки зовнішніх пілотів (операторів), зовнішніх пілотів (операторів) – інструкторів, а також членів зовнішніх екіпажів безпілотних літальних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів (з жовтня 2024 року – протягом двох років);
  • проєкт щодо впровадження та забезпечення функціонування електронної системи для підтримки підприємництва "Онлайн-кабінет підприємця" (з червня 2025 року – протягом двох років);
  • проєкт щодо використання засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для працевлаштування (з травня 2025 року – протягом двох років);
  • проєкт щодо проведення державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі (протягом двох років);
  • проєкт щодо формування і використання електронних посвідчень ідентифікаційних даних та електронних посвідчень атрибутів за допомогою гаманця з цифровою ідентифікацією як функціональної можливості мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія") (з червня 2025 року – протягом двох років).

 Нагадаємо, в Україні запрацювала перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної попередньої перевірки документів. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі "єДозвіл".

Автор:
Світлана Манько