Минцифры реализует девять экспериментальных проектов: какие именно

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Минцифре, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что ведомство реализует 9 экспериментальных проектов, в частности:

проект проведения государственной регистрации брака в электронной форме (с августа 2024 года – в течение двух лет);

проект по рекрутингу граждан Украины в электронной форме (с октября 2024 - в течение двух лет);

проект по внедрению комплексной электронной публичной услуги по предоставлению государственной поддержки военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей (в течение двух лет);

проект по организации проведения исследования высокотехнологичных средств методом Sandbox (с октября 2024 – в течение двух лет);

проект по сертификации школ внешних пилотов (операторов) беспилотных летательных аппаратов, беспилотных авиационных комплексов и подготовки внешних пилотов (операторов), внешних пилотов (операторов) – инструкторов, а также членов внешних экипажей беспилотных летательных аппаратов, беспилотных авиационных комплексов;

проект по внедрению и обеспечению функционирования электронной системы для поддержки предпринимательства "Онлайн-кабинет предпринимателя" (с июня 2025 года – в течение двух лет);

проект использования средств Единого государственного вебпортала электронных услуг для трудоустройства (с мая 2025 года – в течение двух лет);

проект о проведении государственной регистрации расторжения брака в электронной форме (в течение двух лет);