Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,56

+0,14

EUR

49,80

+0,29

Наличный курс:

USD

42,85

42,65

EUR

50,30

50,04

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минцифры реализует девять экспериментальных проектов: какие именно

цифровизация
Минцифры сообщило, над какими экспериментальными проектами работает / Depositphotos

Министерство цифровой трансформации Украины реализует девять экспериментальных проектов, согласованных решениями правительства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Минцифре, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что ведомство реализует 9 экспериментальных проектов, в частности:

  • проект проведения государственной регистрации брака в электронной форме (с августа 2024 года – в течение двух лет);
  • проект по рекрутингу граждан Украины в электронной форме (с октября 2024 - в течение двух лет);
  • проект по внедрению комплексной электронной публичной услуги по предоставлению государственной поддержки военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей (в течение двух лет);
  • проект по организации проведения исследования высокотехнологичных средств методом Sandbox (с октября 2024 – в течение двух лет);
  • проект по сертификации школ внешних пилотов (операторов) беспилотных летательных аппаратов, беспилотных авиационных комплексов и подготовки внешних пилотов (операторов), внешних пилотов (операторов) – инструкторов, а также членов внешних экипажей беспилотных летательных аппаратов, беспилотных авиационных комплексов;
  • проект по внедрению и обеспечению функционирования электронной системы для поддержки предпринимательства "Онлайн-кабинет предпринимателя" (с июня 2025 года – в течение двух лет);
  • проект использования средств Единого государственного вебпортала электронных услуг для трудоустройства (с мая 2025 года – в течение двух лет);
  • проект о проведении государственной регистрации расторжения брака в электронной форме (в течение двух лет);
  • проект формирования и использования электронных удостоверений идентификационных данных и электронных удостоверений атрибутов с помощью кошелька с цифровой идентификацией как функциональной возможности мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг ("Дія") (с июня 2025 года – в течение двух лет).
Автор:
Светлана Манько