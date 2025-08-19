Запланована подія 2

В Україні запрацювала перша державна послуга з підтримкою ШІ

В Україні запрацювала перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної попередньої перевірки документів. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі "єДозвіл".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зазначається, що "єДозвіл" — це державна платформа для подання та обробки заяв на отримання та внесення змін до дозволів і ліцензій.

Коли підприємець подає заяву на порталі "Дія", "єДозвіл" працює "за лаштунками": перевіряє документи, допомагає державним експертам ухвалювати рішення і повертає інформацію про результат розгляду назад у "Дію". 

В Мінекономіки зауважують, що новий ШІ-модуль автоматично перевіряє, чи є в поданих документах усі потрібні дані, чи немає помилок або невідповідностей. Це зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв і дає державним експертам більше часу на ті рішення, що справді потребують їхньої уваги. Усі обчислення відбуваються без передачі даних за кордон та з повною відповідністю чинним стандартам інформаційної безпеки.

Під час розробки фахівці застосували гібридний підхід: використання відкритих моделей, синтетичних даних та адаптивних алгоритмів, розроблених спеціально для потреб державного сектору.

В Мінекономіки підкреслюють, що запуск ШІ-модулю у ветеринарній ліцензії — це лише перший крок. Його ефективність стане підґрунтям для подальшого розширення цифрового ліцензування та дозвільних процедур в Україні.

Нагадаємо, рішення про запуск "єДозволу" уряд ухвалив на засіданні 5 липня 2024 року.

Завдяки цій системі підприємці зможуть швидко подавати заяви, отримувати дозвільні документи, сплачувати за адміністративні послуги, а також уточнювати інформацію про своє підприємство.

Зазначимо, що послуга почала працювати в режимі бета-тестування в листопаді минулого року.

Автор:
Світлана Манько