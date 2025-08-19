В Украине заработала первая государственная услуга с поддержкой ИИ

В Украине заработала первая государственная услуга, использующая искусственный интеллект для автоматической предварительной проверки документов. Речь идет об оформлении ветеринарной лицензии в системе ""єДозвіл".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что "єДозвіл" - это государственная платформа для подачи и обработки заявлений на получение и внесение изменений в разрешения и лицензии.

Когда предприниматель подает заявление на портале "Дія", "єДозвіл" работает "за кулисами": проверяет документы, помогает государственным экспертам принимать решения и возвращает информацию о результате рассмотрения обратно в "Дію".

В Минэкономики отмечают, что новый ИИ-модуль автоматически проверяет, есть ли в представленных документах все необходимые данные, нет ли ошибок или несоответствий. Это уменьшает количество отказов, ускоряет рассмотрение заявлений и дает государственным экспертам больше времени на решения, которые действительно требуют их внимания. Все вычисления производятся без передачи данных за границу и с полным соответствием действующим стандартам информационной безопасности.

В ходе разработки специалисты применили гибридный подход: использование открытых моделей, синтетических данных и адаптивных алгоритмов, разработанных специально для нужд государственного сектора.

В Минэкономики подчеркивают, что запуск ШИ-модуля в ветеринарной лицензии – это только первый шаг. Его эффективность станет основой дальнейшего расширения цифрового лицензирования и разрешительных процедур в Украине.

Напомним, решение о запуске "єДозвіл" правительство приняло на заседании 5 июля 2024 года.

Благодаря этой системе предприниматели смогут быстро подавать заявления, получать разрешительные документы, платить за административные услуги, а также уточнять информацию о своем предприятии.

Отметим, что услуга начала работать в режиме бета-тестирования в ноябре прошлого года.