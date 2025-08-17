Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,06

EUR

48,44

--0,21

Наличный курс:

USD

41,43

41,35

EUR

48,55

48,40

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минэкономики продлило срок подачи заявок в поддержку индустриальных парков

поддержка
Индустриальные парки получат до 150 млн грн поддержки / Минэкономики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины продлило срок подачи заявок на государственную поддержку для индустриальных парков до 29 августа 2025 года. Соответствующий приказ Минэкономики №247 был издан 15 августа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Отмечается, что такая государственная поддержка является частью правительственной программы "Сделано в Украине". Она направлена на обустройство инфраструктуры и компенсацию затрат на подключение к электросетям.

При этом размер финансирования может составлять до 150 млн грн на один парк, а софинансирование государства составляет до 50%, а для территорий, где были оккупированы, - до 80% стоимости проекта.

По словам замминистра экономики Виталия Кондратива, индустриальные парки являются ключевым инструментом для быстрого экономического роста. Они создают новые рабочие места, задействуют инвестиции и интегрируют страну в мировые производственные цепи.

Согласно сообщению, в 2024 году на развитие инфраструктуры 15 индустриальных парков было выделено более 1 млрд. грн. К 2025 году уже утверждено финансирование для двух парков на сумму 203 млн грн, а еще пять заявок находятся на рассмотрении.

Помимо государственной поддержки местные органы власти также могут стимулировать инвесторов, снижая налоги на недвижимость и землю, что способствует развитию конкуренции между общинами и равномерному развитию регионов.

Добавим, в 2024 году государство предоставило более 1,1 млрд грн поддержки 15 индустриальным паркам в рамках программы "Сделано в Украине". Речь идет о безвозвратной помощи на развитие инфраструктуры: строительство дорог, инженерных сетей, присоединение к электросетям.

Автор:
Татьяна Гойденко