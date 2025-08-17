Минэкономики продлило срок подачи заявок в поддержку индустриальных парков

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины продлило срок подачи заявок на государственную поддержку для индустриальных парков до 29 августа 2025 года. Соответствующий приказ Минэкономики №247 был издан 15 августа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Отмечается, что такая государственная поддержка является частью правительственной программы "Сделано в Украине". Она направлена на обустройство инфраструктуры и компенсацию затрат на подключение к электросетям.

При этом размер финансирования может составлять до 150 млн грн на один парк, а софинансирование государства составляет до 50%, а для территорий, где были оккупированы, - до 80% стоимости проекта.

По словам замминистра экономики Виталия Кондратива, индустриальные парки являются ключевым инструментом для быстрого экономического роста. Они создают новые рабочие места, задействуют инвестиции и интегрируют страну в мировые производственные цепи.

Согласно сообщению, в 2024 году на развитие инфраструктуры 15 индустриальных парков было выделено более 1 млрд. грн. К 2025 году уже утверждено финансирование для двух парков на сумму 203 млн грн, а еще пять заявок находятся на рассмотрении.

Помимо государственной поддержки местные органы власти также могут стимулировать инвесторов, снижая налоги на недвижимость и землю, что способствует развитию конкуренции между общинами и равномерному развитию регионов.

Добавим, в 2024 году государство предоставило более 1,1 млрд грн поддержки 15 индустриальным паркам в рамках программы "Сделано в Украине". Речь идет о безвозвратной помощи на развитие инфраструктуры: строительство дорог, инженерных сетей, присоединение к электросетям.