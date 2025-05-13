Четыре индустриальных парка исключены из реестра из-за бездействия: о ком идет речь

Кабинет министров принял решение исключить четыре индустриальных парка из реестра из-за отсутствия участников и хозяйственной деятельности в течение трех лет.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Индустриальные парки признаны неэффективными

В парках не осуществлялась хозяйственная деятельность, направленная на развитие территории и привлечение новых участников.

Однако исключение парка из реестра не означает его ликвидацию. Он может продолжать работу, но без права на государственную поддержку и льготы.

"Индустриальные парки — это действенный инструмент экономического роста. Но для эффективной работы они должны соответствовать нормам законодательства... В то же время исключение из Реестра не является конечным приговором: уже через шесть месяцев парк может повторно направиться к включению, проведя работу над ошибками", — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Из Реестра исключены следующие индустриальные парки:

"iPark" (Одесская область, с. Визирка, созданный в 2014 году);

"Яворовский" (Львовская область, Яворовский район, созданный в 2017 году);

"Ланновский" (Полтавская область, пгт Ланна, созданный в 2017 году);

"E40 Industrial Park" (Киевская область, Бучанский район, созданный в 2021 году).

Про индустриальные парки

В настоящее время в реестре насчитывается 97 индустриальных парков, из которых 37 было создано в 2024-2025 годах.

За отчетный период в индустриальных парках построено или находится в процессе строительства 25 заводов. В общей сложности возведено более 100 тыс. кв.м. промышленной недвижимости для размещения новых или релокированных предприятий, а также около 200 МВт электрической мощности для подключения.

Следует отметить, что Минэкономики запустило чат-бот, который поможет быстро найти подходящий индустриальный парк для ведения бизнеса.

Напомним, будущий индустриальный парк "Добросин Инвест Парк", расположенный во Львовской области, выставлено на продажу за 750 тысяч долларов. Его площадь составляет 14,6 га и имеет потенциал для создания 500 новых рабочих мест.