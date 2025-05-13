Чотири індустріальні парки виключено з реєстру через бездіяльність: про які йдеться

Кабінет міністрів ухвалив рішення виключити чотири індустріальні парки з реєстру через відсутність учасників і господарської діяльності протягом трьох років.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Індустріальні парки визнано неефективними

Зазначається, що в парках не здійснювалась господарська діяльність, спрямована на розвиток території та залучення нових учасників.

Однак, виключення парку з реєстру не означає його ліквідацію. Він може продовжувати функціонувати, але без права на державну підтримку та пільги.

"Індустріальні парки — це дієвий інструмент економічного зростання. Але для ефективної роботи вони повинні відповідати нормам законодавства... Водночас виключення з Реєстру не є кінцевим вироком: вже через шість місяців парк може повторно податися до включення, провівши роботу над помилками", — зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

З Реєстру виключено наступні індустріальні парки:

"iPark" (Одеська область, с. Візирка, створений у 2014 році);

"Яворівський" (Львівська область, Яворівський район, створений у 2017 році);

"Ланнівський" (Полтавська область, смт Ланна, створений у 2017 році);

"E40 Industrial Park" (Київська область, Бучанський район, створений у 2021 році).

Про індустріальні парки

На даний момент у реєстрі нараховується 97 індустріальних парків, з яких 37 було створено в 2024-2025 роках.

За звітний період в індустріальних парках побудовано або знаходяться в процесі будівництва 25 заводів. Загалом зведено понад 100 тис. кв.м. промислової нерухомості для розміщення нових чи релокованих підприємств, а також доступно близько 200 МВт електричної потужності для підключення.

Варто зазначити, що Мінекономіки запустило чат-бот, який допоможе швидко знайти відповідний індустріальний парк для ведення бізнесу.

Нагадаємо, майбутній індустріальний парк "Добросин Інвест Парк", розташований у Львівській області, виставлено на продаж за 750 тисяч доларів. Його площа становить 14,6 га, і він має потенціал для створення 500 нових робочих місць.