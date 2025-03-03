На Львівщині виставили на продаж індустріальний парк з потенціалом на 500 робочих місць

Майбутній індустріальний парк "Добросин Інвест Парк", розташований у Львівській області, виставлено на продаж за 750 тисяч доларів. Його площа становить 14,6 га, і він має потенціал для створення 500 нових робочих місць.

Про це повідомляється на інвестиційному порталі InVenture.

Згідно з описом на сайті, індустріальний парк "Добросин Інвест Парк" має вигідне розташування: він знаходиться всього за 100 метрів від електропідстанції "Добросин", що забезпечує можливість підключення до 8 МВт електроенергії. Поруч з парком проходить залізнична колія зі станцією "Добросин", що спрощує логістику.

Що відомо про "Добросин Інвест Парк"

Як пише zaxid.net, парк у селі Добросин за 45 км від Львова зареєстрували у серпні 2024 року. Це один з двох індустріальних парків в однойменному селі між Жовквою та Рава-Руською. Планувалося, що на 14,6 га тут працюватимуть підприємства легкої промисловості з виготовлення пластмасових та металевих виробів, харчової продукції, деревообробки тощо. Також йшлося про створення до 500 робочих місць та залучення 1,6 млрд грн інвестицій.

Земельна ділянка для індустріального парку була орендована ТОВ "Паркіт Добросин" у сільської ради на 49 років на пільгових умовах. Власник компанії, Назарій Ковальчук, повідомив, що на продаж виставлено саме підприємство, що є керуючою компанією індустріального парку за документами.

"Одним із напрямків моєї роботи є залучення інвесторів в цей парк. Зокрема, й шляхом продажу керуючої компанії", – зазначив він, додавши що наразі територія індустріального парку – це просто чисте поле без жодних споруд та комунікацій.

Нагадаємо, що 9 серпня 2024 року Кабмін ухвалив рішення про включення парків "МА’РИЖАНИ" та "Добросин Інвест Парк" до Реєстру індустріальних парків. Передбачалося, що близько 1250 нових робочих місць буде створено у Житомирській та Львівській областях.

Раніше в Україні презентували каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.