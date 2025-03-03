Во Львовской области выставили на продажу индустриальный парк с потенциалом на 500 рабочих мест

Будущий индустриальный парк "Добросин Инвест Парк", расположенный во Львовской области, выставлен на продажу за 750 тысяч долларов. Его площадь составляет 14,6 га и он имеет потенциал для создания 500 новых рабочих мест.

Об этом сообщается на инвестиционном портале InVenture.

Согласно описанию на сайте, индустриальный парк "Добросин Инвест Парк" имеет выгодное расположение: он находится всего в 100 метрах от электроподстанции "Добросин", что обеспечивает возможность подключения до 8 МВт электроэнергии. Рядом с парком проходит железнодорожный путь со станцией "Добросин", упрощающей логистику.

Что известно о "Добросин Инвест Парк"

Как пишет zaxid.net, парк в селе Добросин в 45 км от Львова зарегистрировали в августе 2024 года. Это один из двух индустриальных парков в одноименном селе между Жовквой и Рава-Русской. Планировалось, что на 14,6 га здесь будут работать предприятия легкой промышленности по изготовлению пластмассовых и металлических изделий, пищевой продукции, деревообработки. Речь также шла о создании до 500 рабочих мест и привлечении 1,6 млрд грн инвестиций.

Земельный участок для индустриального парка был арендован ООО "Паркит Добросин" у сельского совета на 49 лет на льготных условиях. Владелец компании, Назарий Ковальчук, сообщил, что на продажу выставлено само предприятие, являющееся управляющей компанией индустриального парка по документам.

"Одним из направлений моей работы является привлечение инвесторов в этот парк. В частности, и путем продажи управляющей компании", – отметил он, добавив, что в настоящее время территория индустриального парка – это просто чистое поле без каких-либо сооружений и коммуникаций.

Напомним, что 9 августа 2024 года Кабмин принял решение о включении парков "МА'РИЖАНЫ" и "Добросин Инвест Парк" в Реестр индустриальных парков. Предполагалось, что около 1250 новых рабочих мест будут созданы в Житомирской и Львовской областях.

Ранее в Украине представили каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.