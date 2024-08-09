Более 1200 новых рабочих мест: в Украине появились два новых индустриальных парка

9 августа Правительство приняло решение о включении парков «МА'РИЖАНЫ» и «Добросин Инвест Парк» в Реестр индустриальных парков. Около 1250 новых рабочих мест будут созданы в Житомирской и Львовской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве напоминают, что индустриальные парки — важный компонент политики «Сделано в Украине». Они способствуют привлечению инвестиций в реальный сектор, развитию производств и увеличению доли перерабатывающей промышленности в экономике.

Чем будут заниматься вновь индустриальные парки

Как сообщают в Минэкономики , индустриальный парк «МА'РЫЖАНЫ» будет работать на территории Хорошевской территориальной громады Житомирского района Житомирской области.

На площади 30,2 га разместятся предприятия перерабатывающей промышленности – производство текстиля, нетканых и строительных материалов, а также ведение научно-технической деятельности.

Концепция парка предусматривает создание 750 рабочих мест и инвестиции, общим объемом почти 2 млрд. грн .

В свою очередь , индустриальный парк «Добросин Инвест Парк» будет расположен в с. Добросин Львовского района Львовской области. На площади 14,6 га будут работать предприятия легкой промышленности по изготовлению пластмассовых и металлических изделий, пищевой продукции, деревообработки и других видов деятельности.

Концепция парка предусматривает создание до 500 новых рабочих мест и привлечение 1,6 млрд. грн. инвестиций.

Таким образом, учитывая сегодняшние решения Правительства, в Реестр индустриальных парков включено 88 парков.

В Украине создали каталог индустриальных парков

Недавно в Украине был представлен каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

В каталоге индустриальных парков потенциальный инвестор может найти все необходимое для успешного выбора места своего бизнеса: от специализации парков до местных стимулов для резидентов. Подробная информация о местоположении, площади, инфраструктуре и доступных услугах поможет понять потенциал каждой локации.

Кроме того, каталог содержит данные о налоговых и инвестиционных стимулах, что позволит максимально использовать преимущества, которые предоставляет каждый индустриальный парк.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, строят промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. В случае, если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.

Напомним, что развитие индустриальных парков является составной частью экономической политики "Сделано в Украине". Государство рассчитывает, что условия, создаваемые для производителей в парках, будут способствовать ускоренному развитию производства. В госбюджете на 2024 год на поддержку развития индустриальных парков заложено 1 миллиард гривен. Как доказывает практика, в создании парков заинтересованы и местные власти, ведь функционирование на территории общины такого парка обеспечивает людей работой и существенно пополняет местные бюджеты.