В каких банках уже выдают по 150 млн грн на развитие индустриальных парков

С 23 июля государственный Укрэксимбанк начал прием заявок на участие в государственной программе "Государственное стимулирование создания индустриальных парков". Максимальная сумма финансирования составляет 150 млн. грн. В бюджете на это заложено 1 млрд. грн.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что теперь инициаторы создания индустриальных парков и управляющие компании могут подавать заявки на получение государственного стимулирования по следующим направлениям:

Безвозвратное финансирование для обустройства индустриальных парков и строительства необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры, включая дороги, линии связи, газо-, водо- и электроснабжение.

Компенсация затрат на подключение и подключение к инженерно-транспортным сетям.

Как сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, заинтересованные парки смогут претендовать на получение до 150 миллионов гривен финансирования от государства на условиях софинансирования.

Он отметил, что в "Укрэксимбанке" уже можно подавать заявки.

"До конца недели заявки начнет принимать также Сбербанк, в ближайшее время присоединится и "Укргазбанк"", — говорится в его сообщении.

Как подчеркнул член Правления Укрэксимбанка Михаил Медко, Укрэксимбанк готов предложить экспертизу внешнеэкономических контрактов, широкий спектр кредитных и документарных продуктов, уникальные условия валютообменных операций и другие актуальные банковские услуги.

"Индустриальные парки – это важная составляющая политики "Сделано в Украине", ведь они способствуют привлечению инвестиций в реальный сектор, развитию производств и увеличению доли переработки в экономике", — напомнила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

Она добавила, что это также возможность привлечь $3-5 млн. инвестиций и создать 50-100 рабочих мест на гектар, генерируя $7-10 млн. ежегодного дохода с гектара.

"И что самое главное — они будут способствовать переходу экономики Украины от сырьевой к перерабатывающей, а это в свою очередь вклад в экономический рост, ведь в мире нет примеров успешных сырьевых государств. Поэтому единственно возможный путь для Украины — развитие переработки", — отметила глава Минэкономики.

О программе развития индустриальных парков

Программа поддержки развития индустриальных парков является частью государственной политики "Сделано в Украине", направленной на поддержку развития отечественных индустриальных парков.

В госбюджете на 2024 год для этого заложено 1 млрд. грн.

Преимущества программы:

Максимальное государственное стимулирование до 150 млн. грн. ($3,8 млн.) на условиях софинансирования 50/50.

Для индустриальных парков на деоккупированных территориях государство покрывает 80% расходов (до 150 млн. грн.).

Возмещение 50% стоимости присоединения к электрическим сетям, максимальная сумма – 150 млн. грн.

Требования к кандидатам:

Построить не менее 5000 квадратных метров производственных площадей в парке.

Привлечь не менее двух участников в течение трех лет.

Программа также предусматривает ряд льгот и поощрений для предпринимателей и инвесторов, включая освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин на новое оборудование, налоговые льготы на прибыль и поддержку международными организациями.

В Украине создали каталог индустриальных парков

Недавно в Украине был представлен каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

В каталоге индустриальных парков потенциальный инвестор может найти все необходимое для успешного выбора места своего бизнеса: от специализации парков до местных стимулов для резидентов. Подробная информация о местоположении, площади, инфраструктуре и доступных услугах поможет понять потенциал каждой локации.

Кроме того, каталог содержит данные о налоговых и инвестиционных стимулах, что позволит максимально использовать преимущества, которые предоставляет каждый индустриальный парк.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, строят промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.

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