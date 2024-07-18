В Киевской области появится новый индустриальный парк, который обеспечит три тысячи рабочих мест

Правительство внесло в реестр "Грин Индастриал Парк" — новый индустриальный парк в Киевской области, который обеспечит три тысячи рабочих мест и привлечет в развитие около 6 млрд грн инвестиций.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Решение о включении "Грин Индастриал Парк" в Реестр индустриальных парков принял Кабинет министров на заседании 18 июля 2024 года.

"Продолжаем развивать такое важное направление экономической политики "Сделано в Украине" как индустриальные парки. Сегодня в Реестр включили еще один парк, который обеспечит работой около 3 000 жителей Киевщины", — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив.

Таким образом, "Грин Индастриал Парк" стал уже 18-м парком, включенным в Реестр этого года, а всего в Реестр индустриальных парков включено уже 86 парков.

Что известно о новом индустриальном парке

"Грин Индастриал Парк" разместится на площади 62 га в Новопетровской сельской территориальной общине Вышгородского района.

Разработанная инициаторами концепция парка предполагает вовлечение в его развитие около 6 млрд грн инвестиций. В частности, почти 4,3 млрд грн планирует вложить инициатор создания "Грин Индастриал Парк" – ООО "Промышленно-технологический парк "Киевщина". Еще более 1,5 млрд грн ожидается от потенциальных участников".

В Минэкономики сообщили, что парк будет специализироваться, в частности, на производстве строительных конструкций и изделий, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), машиностроении, пищевых продуктов. Концепция парка предусматривает размещение на его территории предприятий, занимающихся научно-технической деятельностью, деятельностью в сфере информации и телекоммуникаций.

В Украине создали каталог индустриальных парков

Недавно в Украине был представлен каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

В каталоге индустриальных парков потенциальный инвестор может найти все необходимое для успешного выбора места своего бизнеса: от специализации парков до местных стимулов для резидентов. Подробная информация о местоположении, площади, инфраструктуре и доступных услугах поможет понять потенциал каждой локации.

Кроме того, каталог содержит данные о налоговых и инвестиционных стимулах, что позволит максимально использовать преимущества, которые предоставляет каждый индустриальный парк.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, строят промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. В случае, если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.

Напомним, что развитие индустриальных парков является составной частью экономической политики "Сделано в Украине". Государство рассчитывает, что условия, создаваемые для производителей в парках, будут способствовать ускоренному развитию производства. В госбюджете на 2024 год на поддержку развития индустриальных парков заложено 1 миллиард гривен. Как доказывает практика, в создании парков заинтересованы и местные власти, ведь функционирование на территории общины такого парка обеспечивает людей работой и существенно пополняет местные бюджеты.

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