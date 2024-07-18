На Київщині з’явиться новий індустріальний парк, який забезпечить три тисячі робочих місць

Уряд вніс до реєстру "Грін Індастріал Парк" - новий індустріальний парк на Київщині, який забезпечить три тисячі робочих місць та залучить в розвиток близько 6 млрд грн інвестицій.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Зазначається, що рішення про включення "Грін Індастріал Парк" до Реєстру індустріальних парків ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 18 липня 2024 року.

"Продовжуємо розвивати такий важливий напрямок економічної політики "Зроблено в Україні", як індустріальні парки. Сьогодні до Реєстру включили ще один парк, який забезпечить роботою близько 3 000 мешканців Київщини", - зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Таким чином, "Грін Індастріал Парк" став вже 18-м парком, включеним до Реєстру цього року, а загалом в Реєстр індустріальних парків включено вже 86 парків.

Що відомо про новий індустріальний парк

"Грін Індастріал Парк" розміститься на площі 62 га в Новопетрівській сільській територіальній громаді Вишгородського району.

Розроблена ініціаторами концепція парку передбачає залучення в його розвиток близько 6 млрд грн інвестицій. Зокрема, майже 4,3 млрд грн планує вкласти ініціатор створення "Грін Індастріал Парк" - ТОВ "Промислово-технологічний парк "Київщина". Ще понад 1,5 млрд грн очікується від потенційних учасників.

У Мінекономіки повідомили, що парк спеціалізуватиметься, зокрема, на виробництві будівельних конструкцій і виробів, готових металевих виробів (крім машин і устаткування), машинобудуванні, харчових продуктів тощо. Також концепція парку передбачає розміщення на його території підприємств, які займаються науково-технічною діяльністю, діяльністю у сфері інформації та телекомунікацій.

В Україні створили каталог індустріальних парків

Нещодавно в Україні презентували каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

В каталозі індустріальних парків потенційний інвестор може знайти все необхідне для успішного вибору місця для свого бізнесу: від спеціалізації парків до місцевих стимулів для резидентів. Детальна інформація про розташування, площу, інфраструктуру та доступні послуги допоможе зрозуміти потенціал кожної локації.

Крім того, каталог містить дані про податкові та інвестиційні стимули, що дозволить максимально використати переваги, які надає кожен індустріальний парк.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випадку, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будують промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.

Нагадаємо, що розвиток індустріальних парків є складовою економічної політики "Зроблено в Україні". Держава розраховує, що умови, які створюються для виробників в парках, сприятимуть пришвидшеному розвитку виробництва. В держбюджеті на 2024 рік на підтримку розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень. Як доводить практика, у створенні парків зацікавлена й місцева влада, адже функціонування на території громади такого парку забезпечує людей роботою та суттєво поповнює місцеві бюджети.

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