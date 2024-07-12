На Закарпатті створять індустріальний парк, що забезпечить 900 нових робочих місць

У місті Мукачево Закарпатської області створять новий індустріальний парк, який забезпечить близько 900 нових робочих місць у переробній промисловості.

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Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Кабінет міністрів вже ухвалив рішення про включення парку "ЕКО Мукачево" до Реєстру індустріальних (промислових) парків на засіданні 12 липня 2024 року.

Заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів зазначив, що створення індустріальних парків є важливою частиною урядової економічної політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на підтримку переробної промисловості та збільшення несировинного експорту українських товарів.

"Чим більше бізнес буде виробляти продукції із високою доданою вартістю на території України, тим більший внесок вони зроблять у зростання національної економіки", – підкреслив Кіндратів.

Концепція індустріального парку

За концепцією індустріального парку, на його території будуть створені підприємства у таких галузях, як деревообробка, виробництво паперу та паперових виробів, поліграфічна продукція, текстильне виробництво, виробництво електричного устаткування, електронна промисловість, металообробка, харчові технології, науково-технічна діяльність, інформаційні та телекомунікаційні технології, альтернативна енергетика та інші.

Ініціатори створення парку планують залучити понад 36 млн євро інвестицій для облаштування території площею 23 га.

Зараз в Україні налічується 85 індустріальних парків, включаючи "ЕКО Мукачево".

Програма розвитку індустріальних парків є складовою економічної політики "Зроблено в Україні", метою якої є стимулювання розвитку вітчизняного виробництва з високою доданою вартістю. У державному бюджеті на 2024 рік на виконання цієї програми закладено 1 мільярд гривень.

Кошти підуть на співфінансування облаштування або будівництва інженерно-транспортної інфраструктури та часткове відшкодування вартості приєднання до електричних мереж. Прийом заяв за програмою відбуватиметься до 15 серпня 2024 року.

В Україні створили каталог індустріальних парків

Нещодавно в Україні презентували каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

В каталозі індустріальних парків потенційний інвестор може знайти все необхідне для успішного вибору місця для свого бізнесу: від спеціалізації парків до місцевих стимулів для резидентів. Детальна інформація про розташування, площу, інфраструктуру та доступні послуги допоможе зрозуміти потенціал кожної локації.

Крім того, каталог містить дані про податкові та інвестиційні стимули, що дозволить максимально використати переваги, які надає кожен індустріальний парк.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випадку, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будують промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.