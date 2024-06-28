У Сваляві з’явиться індустріальний парк та новий завод

У Сваляві Закарпатської області завдяки заснуванню індустріального парку створять близько півтисячі нових робочих місць.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що рішення про включення парку "Енерджі Груп" до Реєстру індустріальних (промислових) парків ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні 28 червня 2024 року.

"Проголошення та впровадження економічної політики "Зроблено в Україні" дає результати. Дедалі більше українських виробників долучаються до програм, які є складовою політики. Наприклад, створення індустріального парку "Енерджі Груп" ініціював безпосередньо бізнес, ідею підтримала місцева влада" - зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Він повідомив, що в підсумку країна матиме нове виробництво, близько 500 місцевих мешканців отримають роботу, а державний та місцевий бюджети – додаткові надходження.

В чому полягає концепція індустріального парку у Сваляві

Згідно з повідомленням Мінекономіки, на території індустріального парку збудують завод із виготовлення металопластикових вікон та дверей, розсувних систем та складників до них. Очікується, що виробництво запрацює вже в грудні 2024 року.

В облаштування парку ініціатори його створення, керуюча компанія та учасники-інвестори вкладуть загалом 876,5 млн грн інвестицій, зокрема і від іноземних компаній.

Повідомляється, що загалом разом з "Енерджі Груп" в Україні вже 82 індустріальних парка.

Нагадаємо, нещодавно Уряд ухвалив рішення про утворення ще двох індустріальних парків На Вінниччині та Івано-Франківщині. Завдяки цьому буде створено більш ніж 1000 робочих місць у переробній промисловості.

Також новий індустріальний парк буде засновано на Львівщині – там буде створено близько 3 250 робочих місць у переробній промисловості.

Уряд створив Офіс розвитку індустріальних парків

Уряд ухвалив рішення про створення державного Офісу розвитку індустріальних парків з використанням досвіду інших держав, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Працюємо для посилення української економіки. Підвищуємо нашу самодостатність, посилюємо виробничий та промисловий потенціал. Одним із ключових інструментів у цьому напрямку стануть індустріальні парки. На цей рік виділяємо 1 млрд грн на їх розвиток", - зазначив глава уряду.

За його словами, уряд затвердив порядок використання цих коштів: на будівництво інфраструктури індустріальних парків, на компенсації за підключення до мереж, на компенсації ставки за кредитами, які взяті для розвитку й інвестицій.

"Буде створено державний Офіс розвитку індустріальних парків. Використовуємо досвід Сінгапуру, Туреччини, Польщі, аби індустріальні парки були точками зростання нашої промисловості та економіки", - зазначив прем'єр-міністр.

В Мінекономіки нагадують, що програма розвитку індустріальних парків є складовою економічної політики "Зроблено в Україні", покликаної стимулювати розвиток вітчизняного виробництва з високою доданою вартістю. Приймання заяв за програмою відбуватиметься до 15 серпня 2024 року.

В Україні створили каталог індустріальних парків

Нещодавно в Україні презентували каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

В каталозі індустріальних парків потенційний інвестор може знайти все необхідне для успішного вибору місця для свого бізнесу: від спеціалізації парків до місцевих стимулів для резидентів. Детальна інформація про розташування, площу, інфраструктуру та доступні послуги допоможе зрозуміти потенціал кожної локації.

Крім того, каталог містить дані про податкові та інвестиційні стимули, що дозволить максимально використати переваги, які надає кожен індустріальний парк.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випадку, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будують промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.