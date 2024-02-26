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У Львові ввели в експлуатацію першу чергу індустріального парку Dragon Capital
Інвестиційна компанія Dragon Capital бізнесмена Томаша Фіали ввела в експлуатацію першу чергу індустріального парку М10 Lviv Industrial Park у Львові, що розташований на ділянці у 2,7 гектара.
Про це повідомила пресслужба Dragon Capital.
Зазначається, що М10 Lviv Industrial Park – новий індустріальний парк, розташований у промисловій зоні Львова Рясне-2, на трасі М10, на відстані 60 км від КПП "Краковець" на кордоні з Польщею.
Територія парку охоплює площу 23,5 га та складається із 6 ділянок, спланованих під складські та виробничі приміщення загальною площею 140 тис. кв.м. Власна керуюча компанія Dragon Capital Property Management забезпечує централізоване обслуговування об’єктів інфраструктури та охорону парку.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Перша черга індустріального комплексу має площу 14 400 кв.м. Статус індустріального парку надає його резидентам можливість отримати особливі преференції у вигляді податкових пільг, а сертифікація за міжнародними стандартами зеленого будівництва BREEAM підтвердить енергоефективність, економічність та екологічність будівлі.
Подальший розвиток проєкту індустріального парку М10 передбачає будівництво складських комплексів у форматі build-to-suit (проєктування та будівництво об’єкта під замовника).
"Ми розпочали будівництво М10 Lviv Industrial Park ще до повномасштабного вторгнення і продовжили розвивати його спільно з нашими партнерами з Європейського банку реконструкції та розвитку в умовах воєнного часу. Радіємо, що першу чергу цього масштабного проєкту вдалось успішно завершити", - зауважив Томаш Фіала, генеральний директор Dragon Capital.
Він додав, що цей проєкт підсилить інфраструктурну спроможність України та економічний ландшафт Львівщини, створить робочі місця і сприятиме залученню додаткових інвестицій в країну.
У 2023 році ЄБРР уже інвестував у проєкт $5,5 млн, а загальний обсяг інвестицій організації у M10 Lviv Industrial Park становитиме до $24,5 млн. Також Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) застрахувало проєкт від військових ризиків на 10 років на суму інвестицій у розмірі $9,2 млн.
Dragon Capital викупила в компанії CTP проєкт індустріального парку у Львові у 2020 році і розпочала будівництво М10 Lviv Industrial Park у 2021 році.
На початку 2023 року партнером львівського парку став ЄБРР. Торік, як писав Forbes? банк інвестував у нього $5,5 млн, а загальний обсяг інвестицій у M10 Lviv Industrial Park становитиме до $24,5 млн.
У портфелі Dragon Capital – два індустріальні парки: М10 Lviv Industrial Park у Львові та E40 Industrial Park у Київській області.