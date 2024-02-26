У Львові ввели в експлуатацію першу чергу індустріального парку Dragon Capital

Інвестиційна компанія Dragon Capital бізнесмена Томаша Фіали ввела в експлуатацію першу чергу індустріального парку М10 Lviv Industrial Park у Львові, що розташований на ділянці у 2,7 гектара.

Про це повідомила пресслужба Dragon Capital.

Зазначається, що М10 Lviv Industrial Park – новий індустріальний парк, розташований у промисловій зоні Львова Рясне-2, на трасі М10, на відстані 60 км від КПП "Краковець" на кордоні з Польщею.

Територія парку охоплює площу 23,5 га та складається із 6 ділянок, спланованих під складські та виробничі приміщення загальною площею 140 тис. кв.м. Власна керуюча компанія Dragon Capital Property Management забезпечує централізоване обслуговування об’єктів інфраструктури та охорону парку.

Перша черга індустріального комплексу має площу 14 400 кв.м. Статус індустріального парку надає його резидентам можливість отримати особливі преференції у вигляді податкових пільг, а сертифікація за міжнародними стандартами зеленого будівництва BREEAM підтвердить енергоефективність, економічність та екологічність будівлі.

Подальший розвиток проєкту індустріального парку М10 передбачає будівництво складських комплексів у форматі build-to-suit (проєктування та будівництво об’єкта під замовника).

"Ми розпочали будівництво М10 Lviv Industrial Park ще до повномасштабного вторгнення і продовжили розвивати його спільно з нашими партнерами з Європейського банку реконструкції та розвитку в умовах воєнного часу. Радіємо, що першу чергу цього масштабного проєкту вдалось успішно завершити", - зауважив Томаш Фіала, генеральний директор Dragon Capital.

Він додав, що цей проєкт підсилить інфраструктурну спроможність України та економічний ландшафт Львівщини, створить робочі місця і сприятиме залученню додаткових інвестицій в країну.

У 2023 році ЄБРР уже інвестував у проєкт $5,5 млн, а загальний обсяг інвестицій організації у M10 Lviv Industrial Park становитиме до $24,5 млн. Також Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) застрахувало проєкт від військових ризиків на 10 років на суму інвестицій у розмірі $9,2 млн.

Dragon Capital викупила в компанії CTP проєкт індустріального парку у Львові у 2020 році і розпочала будівництво М10 Lviv Industrial Park у 2021 році.

На початку 2023 року партнером львівського парку став ЄБРР. Торік, як писав Forbes? банк інвестував у нього $5,5 млн, а загальний обсяг інвестицій у M10 Lviv Industrial Park становитиме до $24,5 млн.

У портфелі Dragon Capital – два індустріальні парки: М10 Lviv Industrial Park у Львові та E40 Industrial Park у Київській області.