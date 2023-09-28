Агентство з гарантування інвестицій ВБ почало надання гарантій в Україні з компанії Фіали

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA), що входить до групи Всесвітнього банку, надало перші інвестиційні гарантії для приватних інвесторів в Україні. Про це повідомляють в Міністерстві економіки та самому агентстві.

Серед укладених угод — страхування на суму до 9,1 мільйона доларів будівництва та експлуатації складського комплексу та супутньої інфраструктури в промисловому парку M10 у Львові.

Надано воно кіпрській компанії Ukrainian Industrial Property Holding Limited, 65% якої володіє українська інвестиційна компанія Dragon Capital, генеральним директором якої є Томаш Фіала. Ще 35% володіє Європейський банк реконструкції та розвитку.

Страхування покриває воєнні ризики впродовж 10 років. Це дозволить створити нову індустріальну та логістичну інфраструктуру, складські площі й своєю чергою сприятиме економічному розвитку регіону під час війни й відновленню країни після перемоги.

"Проєкт, застрахований MIGA, сприятиме підтримці економічного зростання України в умовах викликів, створенню нових робочих місць та податкових надходжень до бюджетів різних рівнів. Проєкт отримає сертифікацію "зеленого будівництва", - зазначається в повідомленні.

Як вказала перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, гарантії, надані MIGA, є позитивним сигналом для нових потенційних інвесторів, які розглядають можливості інвестування в Україну.

"Цей крок відкриває можливості розвитку бізнесу та створення ланцюгів виробництва в різних регіонах України. Ми продовжуємо підтримувати та сприяти програмам страхування воєнних ризиків для приватного сектору в Україні і віримо, що в тісній співпраці з донорами та міжнародною фінансовою спільнотою багато українських та іноземних компаній зможуть подавати заявки та отримувати нові гарантії", - сказала вона.

Зазначається, що трастовий фонд MIGA "Підтримка відновлення та економіки України" (SURE) надасть на реалізацію проекту 4 мільйони доларів. Цей фонд застовано MIGA з урахуванням підвищених ризиків діяльності в Україні під час війни, щоб забезпечити надання гарантій в Україні.

Як нагадують в агентстві, для надання гарантій на підтримку України воно поєднує донорське фінансування з трастового фонду з ризиками, які воно бере безпосередньо на себе, а також залучає державне та приватне перестрахування, де це можливо.