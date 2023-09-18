Харків шукає інвестиції для створення сучасного науково-індустріального парку – Ігор Терехов

В рамках проєкту по "перезавантаженню" Харкова міська влада залучить інвестиції для створення індустріального та наукового парку.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю "РБК-Україна" напередодні інвестиційного форуму Kharkiv Restart, який відбудеться у Києві.

"Ми створюємо і індустріальний парк, і науковий – об’єднання наукових лабораторій, офісів, фітнес-центрів, дитячих садочків і таке інше. Все це буде сконцентровано на певній території", - пояснив міський голова Харкова.

За його словами, перша така локація буде створена біля метро і ринку "Барабашова". Терехов додав, що хоч ринок і постраждав від обстрілів, він буде відновлений і модернізований, тому люди не залишаться без свої робочих місць.

"А поруч є територія, яка належить місту або в оренді в приватних підприємців, де і буде розташовано парк. Цей проект також потребуватиме інвестицій, але ми вже рухаємось у цьому напрямку. Саме такий та інші проекти я й називаю перезавантаженням міста або ж restart’ом", - підкреслив він.

Земля під цей проект вже виділена, а паралельно місто розглядає ще декілька локацій для індустріальних парків. Безпеку локації поблизу "Барабашова" міська влада обговорює разом з військовими, повідомив Терехов.

За його даними, зруйновані об’єкти Харкова оцінюються у 9,5 мільярдів доларів. Ані окреме місто, ані навіть ціла держава не зможе покрити такі витрати.

"Це під силу лише міжнародним партнерам, інституціям і приватним інвесторам разом узятим. А влада міста має створити прозорі умови і гарантії захисту вкладень", - сказав мер Харкова.

Він наголосив на тому, що у міста є потенціал до розвитку власного наукового потенціалу, галузей енергетики та промисловості.

"В нас є потужний індустріальний потенціал, тобто виробничий. Його використання – це також частина нашої стратегії", - зазначив Терехов.

Проведення інвестиційного форуму Kharkiv Restart заплановане на 19 вересня. Захід відбудеться на території конгресно-виставкового центру "Парковий" у Києві та залучить українських та іноземних інвесторів.