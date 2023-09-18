Харьков ищет инвестиции для создания современного научно-индустриального парка – Игорь Терехов

В рамках проекта по "перезагрузке" Харькова городская власть привлечет инвестиции для создания индустриального и научного парка.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью "РБК-Украина" накануне инвестиционного форума Kharkiv Restart, который состоится в Киеве.

"Мы создаем и индустриальный парк, и научный – объединение научных лабораторий, офисов, фитнес-центров, детских садов и так далее. Все это будет сконцентрировано на определенной территории", – пояснил городской голова Харькова.

По его словам, первая такая локация будет создана вблизи метро и рынка "Барабашова". Терехов добавил, что, хотя рынок и пострадал от обстрелов, он будет восстановлен и модернизирован, поэтому люди не останутся без своих рабочих мест.

"А рядом есть территория, которая принадлежит городу или в аренде у частных предпринимателей, где и будет расположен парк. Этот проект также потребует инвестиций, но мы уже двигаемся в этом направлении. Именно такой и другие проекты я и называю перезагрузкой города или restart'ом", - подчеркнул он.

Земля под этот проект уже выделена, а параллельно город рассматривает несколько локаций для индустриальных парков. Безопасность локации возле "Барабашова" городские власти обсуждают вместе с военными, сообщил Терехов.

По его данным, разрушенные объекты Харькова оцениваются в 9,5 миллиарда долларов. Ни отдельный город, ни даже государство не сможет покрыть такие расходы.

"Это по силам только международным партнерам, институциям и частным инвесторам вместе взятым. А власти города должны создать прозрачные условия и гарантии защиты вложений", - сказал мэр Харькова.

Он отметил, что у города есть потенциал к развитию собственного научного потенциала, отраслей энергетики и промышленности.

"У нас есть мощный индустриальный потенциал, то есть производственный. Его использование – это тоже часть нашей стратегии", - отметил Терехов.

Проведение инвестиционного форума Kharkiv Restart запланировано на 19 сентября. Мероприятие пройдет на территории конгрессно-выставочного центра "Парковый" в Киеве и привлечет украинских и иностранных инвесторов.