Харьков анонсировал передачу ему вагонов варшавского метро

Мэр Харькова Игорь Терехов анонсировал передачу городу списанных вагонов метро из Варшавы. Как сообщил градоначальник в Telegram-канале, 4 августа он провел встречу с вице-мэром польского города-побратима Михалом Ольшевским и руководителем варшавского метрополитена Ежи Лейком.

"Передал все ужасы бомбардировок, которые пришлось пережить харьковчанам, рассказал о разрушении инфраструктуры и жилого сектора. И главное - мы начали работу по передаче Харькову двух подвижных составов метро. Спасибо администрации Варшавы и жителям этого замечательного польского города за непоколебимую веру и поддержку нас и наших людей!" – написал Терехов.

Напомним, что ранее метрополитен польской столицы решил передать метрополитену Киева 60 вагонов серии 81-717, произведенных заводом "Метровагонмаш" (Мытищи, Россия). Первый состав из шести вагонов прибыл в столицу в конце апреля, второй - в июне. В целом поставку всех вагонов планируется осуществить до конца текущего года.

Отметим при этом, что мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял, что прежде всего варшавские вагоны будут использоваться именно в качестве доноров запчастей, хотя часть их все же будет эксплуатироваться как полноценный подвижной состав.

Отметим также, что еще в феврале стало известно о решении Варшавы передать 23 трамвайных вагона модели Konstal 105Na в украинский Конотоп (Сумская область). И лишь накануне, 3 августа, мэр города Артем Семенихин сообщил, что по городу начал курсировать первый такой вагон.

По словам Семенихина, стоимость переоборудования первого трамвая под украинские пути с разработкой конструкторского решения и всей документацией силами местного предприятия составила 280 тысяч гривен. Передача же вагонов была бесплатной, включая доставку. В дальнейшем, по его словам, переоборудование трамваев будет производиться силами самого Конотопского трамуправления и будет стоить около 95 тысяч гривен.

Отметим, что ширина трамвайных путей в Конотопе (1524 мм), равно как и в украинских метрополитенах, отличается от ширины колеи рельсового транспорта Варшавы (1435 мм), потому все вагоны, которые передаются в Украину, еще нуждаются в соответствующем изменении ходовой части.