После Варшавы передать Конотопу крупную партию трамваев решила чешская Острава

Чешская Острава передаст Конотопу (Сумская область) 25 трамвайных вагонов. Об этом сообщил 27 июня на своей странице в Facebook мэр украинского города Артем Семенихин.

"Только что городской совет Остравы принял решение о передаче городу Конотоп дополнительно еще трех комфортабельных автобусов Solaris и 25 трамвайных вагонов марки Tatra, которые практически в идеальном техническом состоянии! Спасибо, Острава! Спасибо, Чехия!" – написал он.

В свою очередь, в мэрии чешского города также сообщили о передаче Конотопу новых единиц подвижного состава. В ноябре же 2022 года, напомним, Острава уже дарила Конотопу семь автобусов Solaris.

"В основном благодаря Остраве в украинском Конотопе сейчас работает городской транспорт. Сейчас мы передали им 10 автобусов, 25 трамваев и другую гуманитарную помощь, став их крупнейшим донором. В знак благодарности одну из улиц там назвали именем Остравы. Символический знак сегодня вручил городскому совету городской голова Конотопа Артем Семенихин", - сообщают власти Остравы.

Напомним, что еще в феврале стало известно о решении польской столицы Варшавы передать 23 трамвайных вагона модели Konstal 105Na. Известно, что 24 февраля они прибыли в Конотоп. 5 апреля Семенихин сообщал, что первый вагон проходит ходовые испытания, однако о выходе польских вагонов на маршруты не сообщалось до сих пор. Отметим, что ширина путей в Конотопе (1524 мм) отличается от ширины колеи в Варшаве и Остраве (1435 мм), поэтому вагоны нуждаются в соответствующих изменениях ходовой части.

"Сейчас у вас может возникнуть вопрос, а когда польские трамваи выйдут на маршрут? Отвечаю: максимум еще две недели и первые вагоны начнут выходить на маршруты", - написал мэр 27 июня.

Отметим, что фактически даже эта поставка позволила бы Конотопу полностью обновить трамвайный парк, поскольку в настоящее время город имеет в эксплуатации лишь девять вагонов КТМ-5М3, пять Tatra T3A (ранее эксплуатировались в Риге) и один K1 (переделанный украинским предприятием "Татра-Юг" Tatra T6B5, ранее эксплуатировавшийся в Киеве).

В целом Конотоп является одним из двух наименьших городов Украины, где на сегодня существует трамвайное движение (вторым остается Дружковка, расположенная неподалеку от линии фронта в Донецкой области). Всего в городе действуют три маршрута.