Варшава передаст партию трамваев Конотопу: хватит на полное обновление парка

В рамках гуманитарной помощи Варшава передаст Конотопу Сумской области трамваи самой массовой польской модели Konstal 105Na, выведенные из эксплуатации в связи с поставками в польскую столицу вагонов Hyundai Rotem 140N, сообщает польский портал Transport Publiczny.

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Отмечается, что за такой помощью к Tramwaje Warszawskie обратился мэр украинского города (им является Артем Семенихин). Указано, что сотрудничество по этому вопросу удалось наладить несмотря на изначальный скептицизм польской стороны из-за того, что в двух городах используется разная ширина путей.

Как отметил пресс-секретарь варшавского перевозчика Мацей Дуткевич, для поставки отобраны 23 вагона, эксплуатировавшиеся в Варшаве преимущественно с бортовыми номерами 12хх (два из них - с номерами 13хх).

Ныне вагоны размещены на территории службы пути на улице Обозовой (там же имеется трамвайно-железнодорожный гейт). По словам Дуткевича, если бы не просьба Конотопа, эти вагоны были бы просто списаны.

Отмечается, что 8 февраля вагоны осмотрел мэр Конотопа. Первая поставка 13 штук запланирована на вторую половину февраля. Отправлены они будут по железной дороге. По прибытию в Конотоп их придется переделать под ширину колеи 1520 мм (вместо стандартной европейской 1435 мм, использующейся в Варшаве.

Трамвай в Конотопе работает с 1949 года, это единственная трамвайная система в Сумской области. Основой местного парка с 1970-х годов были и остаются до сих пор вагоны самой массовой в мире модели 71-605 (КТМ-5) производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (Свердловская область России).

Отметим также, что в 2019 году украинскому городу было передано из столицы Латвии Риги шесть вагонов Tatra T3A, из которых на ходу ныне остаются пять. Также ныне остаются в работе семь вагонов КТМ-5. Таким образом, поставка из Варшавы позволит полностью обновить конотопский трамвайный парк.

В свою очередь, Варшавский метрополитен в январе договорился о сотрудничестве с Киевским и намерен передать тому 60 вагонов. Обе системы используют вагоны 81-717/714, созданные заводом "Метровагонмаш" (Мытищи, Московская область, Россия), однако также имеют разную ширину путей.