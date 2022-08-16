Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков: повреждено Салтовское трамвайное депо (ФОТО)

Около 17 часов 16 августа российские военные в очередной раз обстреляли Салтовский район Харькова. Об этом идет речь в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

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По предварительным данным, обстрел производился из реактивных систем залпового огня "Торнадо" по направлению из села Липцы. В результате обстрела повреждено трамвайное депо. Кроме того, в гаражном кооперативе возник пожар площадью около 100 квадратных метров.

При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры Харькова начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса). В дальнейшем материалы дела будут переданы по подследственности в управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним также, что в ночь на 16 августа оккупанты совершили обстрелы по территории пяти из девяти административных районов Харькова. По словам мэра Игоря Терехова, такого радиуса ракетных ударов по городу не было уже давно.

Отметим при этом, что в июле российские войска во время ракетных обстрелов по нескольким районам Харькова повредили, в частности, помещение ангара Салтовского депо метрополитена.

Кроме того, из городов, где продолжает работу электротранспорт, российская армия совершала, в частности в тот же день, обстрелы по троллейбусному депо в Николаеве.