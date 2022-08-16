Оккупанты ударили по пяти районам Харькова

Российские военные ночью 16 августа нанесли удар по пяти районам Харькова. Об этом на своем телеграм-канале написал мер Игорь Терехов.

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"Ночью в 02:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы. Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно", — написал Терехов.

По его словам, информации о пострадавших информации о пострадавших пока нет. В результате обстрелов есть разрушения инфраструктуры, дорог, а также других объектов, дорог.

Напомним, 15 августа на Харьковском направлении противник из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Слобожанское, Пятихатки, Ртищевка, Одноробовка, Сосновка, Слатино, Светличное, Шевелевка, Новое, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Коробочкино и Протопоповка.

Авиацию оккупанты задействовали для ударов возле Верхнего Салтова, Сосновки и Ртищевки Харьковской области. Кроме того, в Сумской области враг обстрелял из ствольной артиллерии районы сел Басовка, Могрица, Голышевское и Будки.