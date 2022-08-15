В Харьковской области оккупанты пошли на Уды, а под Бахмутом ведут штурм со стороны Углегорской ТЭС - Генштаб

Российские войска попытались прорвать оборону украинских войск в направлении Казачья Лопань - Уды, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. При этом отмечается, что они были жестко встречены и отброшены назад.

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Кроме того, на Харьковском направлении противник из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Слобожанское, Пятихатки, Ртищевка, Одноробовка, Сосновка, Слатино, Светличное, Шевелевка, Новое, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Коробочкино и Протопоповка.

Авиацию оккупанты задействовали для ударов возле Верхнего Салтова, Сосновки и Ртищевки Харьковской области. Кроме того, в Сумской области враг обстрелял из ствольной артиллерии районы сел Басовка, Могрица, Голышевское и Будки.

На Славянском направлении враг огнем артиллерии пытался оттеснить украинскую армию в районах сел Грушеваха, Краснополье, Асеевка и Мазановка, штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение на направлении Довгенькое - Мазановка, но, как указывают в Генштабе, успеха не имел и отошел.

На севере Донецкой области зафиксированы обстрелы со стороны противника возле поселка Райгородок, а также сел Спорное и Ивано-Дарьевка в районе Северска. Вражеская авиация действовала недалеко от Спорного и Пришиба.

"Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Потерпели полную неудачу и хаотично отошли на ранее занятые позиции", - говорится в сводке.

Сообщается об обстрелах Константиновки, Бахмута и Соледара, а также населенных пунктов Веселая Долина, Васюковка, Бахмутское, Шумы, Пивничное, Белогоровка, Яковлевка, Федоровка, Зайцево и Вершина. Вблизи Соледара и Яковлевки зафиксированы авиаудары.

"Враг пытался создать благоприятные условия для дальнейшего наступления на отдельных участках... Совершил попытку штурмовых действий из района Углегорской ТЭС в направлении населенного пункта Вершина. Понес потери и отошел", - сказано в сообщении.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы районов Красногоровки, Песок Опытного, Водяного и Марьинки. Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки. Саму же Авдеевку Генштаб не упоминает. Кроме того, указано, что оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение в направлении поселков Старомихайловка и Невельское.

В свою очередь, на Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов по линии столкновения, задействовал авиацию для ударов неподалеку от Новомихайловки, Елизаветовки, Щербаков и Чаривного.

"Оккупанты попытались наступать на направлениях Славное - Новомихайловка, Сладкое - Водяное, Сладкое - Владимировка, Егоровка - Павловка. Получили жесткий отпор, понесли потери и откатились назад", - сообщают военные.

На Южнобугском направлении противник, как отмечается, производил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по линии столкновения и в глубине обороны с целью недопущения перегруппировки украинских подразделений и создания ими благоприятных условий для проведения контрнаступления. Однако конкретики в Генштабе не приводят, отмечая лишь, что были авиаудары недалеко от Андреевки, Мирного, Благодатного и Лозового.