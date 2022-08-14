ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту

Ночью, 14 августа, Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра обороны "Південь" Наталья Гуменюк.

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"Мы продолжаем огневой контроль над транспортными и логистическими артериями на временно оккупированной территории, поскольку намерены помочь оккупантам принять правильное решение и направить их очередной "жест доброй воли" в нужном нам направлении", — заявила Гуменюк.

В очередной сводке командование сообщило, что за Антоновским автомобильным мостом закреплен статус – непроездной.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам в ночь с 7 на 8 августа. До этого оккупанты уже закрывали проезд через Антоновский мост, который в ночь на 27 июля также получал очередные повреждения из-за обстрелов с украинской стороны.

Президент Владимир Зеленский объясняет разрушение украинскими военными автомобильного моста через Днепр в поселке Антоновка возле Херсона стремлением лишить российские оккупационные силы в регионе любых логистических возможностей.