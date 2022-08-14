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Происшествия
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ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту

ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту

Ночью, 14 августа, Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра обороны "Південь" Наталья Гуменюк.

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"Мы продолжаем огневой контроль над транспортными и логистическими артериями на временно оккупированной территории, поскольку намерены помочь оккупантам принять правильное решение и направить их очередной "жест доброй воли" в нужном нам направлении", — заявила Гуменюк.

В очередной сводке командование сообщило, что за Антоновским автомобильным мостом закреплен статус – непроездной.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам в ночь с 7 на 8 августа. До этого оккупанты уже закрывали проезд через Антоновский мост, который в ночь на 27 июля также получал очередные повреждения из-за обстрелов с украинской стороны.

Президент Владимир Зеленский объясняет разрушение украинскими военными автомобильного моста через Днепр в поселке Антоновка возле Херсона стремлением лишить российские оккупационные силы в регионе любых логистических возможностей.

Автор:
Вита Молодан