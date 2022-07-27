Переправы через Днепр в Херсонской области будут восстановлены, но уже нами – Зеленский

Президент Владимир Зеленский объясняет разрушение украинскими военными автомобильного моста через Днепр в поселке Антоновка возле Херсона стремлением лишить российские оккупационные силы в регионе любых логистических возможностей. Об этом он сказал в очередном вечернем видеообращении.

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"По Антоновскому мосту в Херсоне и другим переправам в области: конечно, все они будут отстроены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле", - отметил президент.

Глава государства также указал, что Украина намерена для возвращения своей территории использовать не только непосредственно военные и дипломатические, но и "все остальные" методы.

"Какие бы ни были у них планы, мы их сломаем и будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми другими доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины", - заявил он.

Напомним, что ранее в среду в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили об организации украинским подпольем в Херсоне подрыва экипажа автомобиля так называемой "полиции" российской оккупационной администрации.

В свою очередь, оккупационные структуры 27 июля закрыли проезд через Антоновский мост, который в ночь на 27 июля получил очередные повреждения из-за обстрелов с украинской стороны. Более того, представители оккупантов сообщили и о попадании двух ракет в железнодорожный мост, расположенный в районе Антоновки в нескольких километрах восточнее (выше по течению). Всего же в Херсонской области три переправы через Днепр: третьей является плотина Каховской гидроэлектростанции.