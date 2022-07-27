В ГУР отчитались о подрыве экипажа "полиции" оккупированного Херсона

В Главном управлении разведки Министерства обороны заявляют об организации украинским подпольям в Херсоне подрыв экипажа автомобиля так называемой "полиции" российской оккупационной администрации.

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"Движение сопротивления на временно оккупированной Херсонщине продолжает распространять среди сторонников "русского мира" и местных коллаборантов "билеты на концерт Кобзона". Их вручение состоялось в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса, в результате чего один полицейский "отбыл на концерт", а второй несколько "задержится" в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

В ведомстве при этом напомнили всем предателям "о неминуемой расплате" за помощь российским оккупантам.

Напомним, что на днях Служба безопасности Украины сообщила, что идентифицировала личности всех коллаборантов, вступивших в созданное оккупантами "Главное управление МВД Херсонской области".

Сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности 26 представителям этой структуры. 14 из них являются бывшими сотрудниками Национальной полиции Украины.

Напомним также, что в среду оккупационные структуры закрыли проезд через Антоновский мост - единственный автомобильный мост через Днепр возле Херсона, который в ночь на 27 июля получил значительные повреждения из-за обстрелов, которые уже не впервые целенаправленно проводились украинскими военными, чтобы лишить оккупационные силы путей для снабжения.