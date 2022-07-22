Россияне хотят построить понтонную переправу в районе Херсона, - облсовет

Российские оккупанты прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона, для чего провели обследование нескольких участков Днепра.

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Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

По его словам, с проектной документацией на Антоновский мост, которую они только сейчас начали искать по московским архивам, пока не складывается.

"Без нее подготовить план восстановительных работ быстро не получится, да и результат будет так себе. Но самое главное, что уже до самых идеологически прокаченных орков дошло, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады", - подытожил он.

Стоит отметить, что 19 июля в оккупированном Херсоне был обстрелян Антоновский мост. Путепровод пробит насквозь.

Напомним, украинские дипломаты вместе с французским правительством и федерацией французских промышленников MEDEF 14 июля договорились о передаче Украине 36-ти легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров от компании Matiere.