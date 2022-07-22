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Росіяни хочуть побудувати понтонну переправу в районі Херсона, - облрада
Російські окупанти опрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсона, для чого провели обстеження кількох ділянок Дніпра.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
За його словами, з проектною документацією на Антонівський міст, яку вони тільки зараз почали шукати московськими архівами, поки що не складається.
"Без неї підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі. Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді", - підсумував він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Варто зазначити, що 19 липня в окупованому Херсоні був обстріляний Антонівський міст. Шляхопровід пробитий наскрізь.
Нагадаємо, українські дипломати разом із французьким урядом та федерацією французьких промисловців MEDEF 14 липня домовилися про передачу Україні 36-ти легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від компанії Matiere.