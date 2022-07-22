Росіяни хочуть побудувати понтонну переправу в районі Херсона, - облрада

Російські окупанти опрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсона, для чого провели обстеження кількох ділянок Дніпра.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його словами, з проектною документацією на Антонівський міст, яку вони тільки зараз почали шукати московськими архівами, поки що не складається.

"Без неї підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі. Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді", - підсумував він.

Варто зазначити, що 19 липня в окупованому Херсоні був обстріляний Антонівський міст. Шляхопровід пробитий наскрізь.

Нагадаємо, українські дипломати разом із французьким урядом та федерацією французьких промисловців MEDEF 14 липня домовилися про передачу Україні 36-ти легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від компанії Matiere.