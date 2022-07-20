У британській розвідці назвали ключовий фактор у завершенні бойових дій у Херсонській області

Контроль над переправами через Дніпро стане ключовим фактором у результаті бойових дій у Херсонській області. За даними британської розвідки, Херсон має політичне та символічне значення для Росії.

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"19 липня 2022 року влада окупованого Росією Херсона повідомила, що українські сили завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро. Повідомлення у соціальних мережах показали очевидні бойові пошкодження проїжджої частини мосту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у розвідці, цілком можливо, що міст ще можна використовувати, але це ключова вразливість для російських сил. Це один із двох пунктів перетину доріг через Дніпро, за якими Росія може постачати або відводити свої війська на території, яку вона окупувала на захід від річки.

У цю зону входить місто Херсон, що має політичне та символічне значення для Росії. Нижня течія Дніпра є природним бар'єром, ширина водного шляху зазвичай становить близько 1000 м", - додали в раведці.

Також наголошується, що контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором у результаті бойових дій у регіоні.

Нагадаємо, на Херсонщині російські війська активно змінюють місця дислокації, переходячи туди, де вони можуть "прикритися" мирними жителями. Такі рішення російські військові ухвалюють на тлі повідомлень про "масований контрнаступ ЗСУ".