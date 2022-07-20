В британской разведке назвали ключевой фактор в завершении боевых действий в Херсонской области

Контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в исходе боевых действий в Херсонской области. По данным британской разведки, Херсон имеет политическое и символическое значение для России.

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"19 июля 2022 года власти оккупированного Россией Херсона сообщили, что украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. Сообщения в социальных сетях показали очевидные боевые повреждения проезжей части моста", - говорится в сообщении.

Как сообщили в разведке, весьма вероятно, что мост еще можно использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территории, которую она оккупировала к западу от реки.

"В эту зону входит город Херсон, имеющий политическое и символическое значение для России. Нижнее течение Днепра представляет собой естественный барьер, ширина водного пути обычно составляет около 1000 м", - добавили в раведке.

Также отмечается, что контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в исходе боевых действий в регионе.

Напомним, в Херсонской области российские войска активно меняют места дислокации, переходя туда, где они могут "прикрыться" мирными жителями. Такие решения российские военные принимают на фоне сообщений о "массированном контрнаступлении ВСУ".