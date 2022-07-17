В Херсонской области оккупационные войска меняют пункты дислокации, прикрываясь мирным населением

В Херсонской области российские войска активно меняют места дислокации, переходя туда, где они могут "прикрыться" мирными жителями. Такие решения российские военные принимают на фоне сообщений о "массированном контрнаступлении ВСУ".

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Об этом 17 июля сообщило Оперативное командование "Юг".

"Часть зданий, где раньше базировались россияне, оставлена, а новые места дислокации они выбирают себе в плотно населенных жилых районах, рассчитывая, что силы обороны Украины не будут наносить удары, которые могут быть угрозой для местных жителей", – объяснили в ОК поведение оккупантов.

В свою очередь в Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку отмечают, что армия страны-агрессора усиливает защиту временно оккупированных территорий украинского юга в ответ на приказ президента Украины освободить его. Это говорит о том, что российские командиры всерьез воспринимают наступление украинских военных.

Напомним, недавно военные 60-й отдельной пехотной бригады ОК "Каховка" Сухопутных войск ВСУ освободили село Ивановка в Херсонской области. До этого защитники из той же 60-й отдельной пехотной бригады в результате успешного контрнаступления в Херсонской области освободили поселок Потемкино.