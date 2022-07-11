Украинские военные освободили Ивановку Херсонской области

Военные 60-й отдельной пехотной бригады ОК "Каховка" Сухопутных войск ВСУ освободили село Ивановка в Херсонской области. Об этом 11 июля военнослужащие бригады сообщили в Facebook.

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"Благодаря слаженной работе военнослужащим 60 опбр удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке остались только страшные воспоминания и "мертвая" военная техника", — говорится в сообщении.

Теперь украинские защитники налаживают коммуникацию с местными жителями. Военнослужащие добавили, что закрепились на своих позициях, но уже готовы идти дальше.

Ранее защитники из той же 60-й отдельной пехотной бригады в результате успешного контрнаступления в Херсонской области освободили поселок Потемкино.

Напомним, ранее в Херсонской области Вооруженным силам Украины удалось отбросить российских военных с первой линии обороны. Кроме того, ВСУ переходят от активной фазы обороны к наступательным действиям в Запорожской области.