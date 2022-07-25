СБУ идентифицировала коллаборантов, вступивших в оккупационное МВД РФ в Херсонской области

Служба безопасности Украины ужесточила контрразведывательные мероприятия на южном фронте. В результате масштабной следственно-оперативной работы установлены личности всех коллаборантов и предателей, вступивших в созданное оккупантами "главное управление МВД РФ Херсонской области". Из них 14 являются экс-работниками Нацполиции.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Псевдообразование выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугивания жителей временно оккупированных районов юга Украины. Это происходит путём массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан.

Отмечается, что для этого, в частности, оккупанты возобновили деятельность регионального подразделения милиции "Беркут".

К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей.

"Также коллаборанты под руководством российских спецслужб осуществляют подбор и вербовку своих "единомышленников", которым предлагают присоединяться к группировкам оккупационного МВД", - отмечают в СБУ.

Для поиска "кандидатов" используются личные связи, в том числе среди бывших сотрудников правоохранительных органов.

В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения.

По материалам СБУ, уже сообщено о подозрении 26 представителям "областного управления МВД", которые скрываются на временно оккупированной территории Херсонщины. 14 из них – бывшие работники Национальной полиции. Подозрение объявлено по ч.7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Вот некоторые из фигурантов, входящих в так называемый "руководящий состав":

Бобрышев В.М. – начальник управления кадрового обеспечения;

Трубаев М.В. – начальник управления уголовного розыска;

Гаркуша Г.А. – командир батальона "Беркут";

Савина Н.В. – заместитель начальника управления кадрового обеспечения – начальник отдела кадров;

Стусенко Е.Г. – заместитель начальника следственного управления – начальник следственного отдела Суворовского городского отдела полиции;

Малиновский Р.А. – заместитель начальника управления уголовного розыска – начальник отдела раскрытия преступлений против личности;

Горелов К.В. – начальник Центра общественных связей;

Великосельский Е.В. – начальник Суворовского городского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

Шершень М.В. – начальник Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции;

Одинец С.С. – заместитель начальника Суворовского городского отдела участковых инспекторов полиции.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, сотрудники СБУ задокументировали преступные действия заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации, который добровольно согласился сотрудничать с врагом и помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область.