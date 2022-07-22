Оккупанты в Херсонской области пытаются привлечь украинскую молодежь в пророссийские организации

Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Херсонской области пытаются насаждать пророссийское мировоззрение среди украинской молодежи. Одним из главных элементов этой политики стало так называемое "военно-патриотическое воспитание".

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, с этой целью активно формируются "общественные организации" типа "молодые строители Херсонской области", "молодежь Херсона" и другие.

"Участие в них украинской молодежи все чаще приобретает принудительный характер. Одновременно старшее поколение региона привлекается к новым организациям "союз матерей Херсонской области", "организация ветеранов Херсонской области", - говорится в сообщении.

В частности, для создания видения массовой поддержки местной молодежью оккупационного режима, активно пропагандируется участие в организованном "минобразовании РФ" проекте "твой шаг". Также в "федеральном агентстве по делам молодежи РФ" анонсировано проведение на оккупированных территориях общероссийских детско-юношеских конкурсов "планета больших перемен" и "большая смена".

"По приглашению представителей Санкт-Петербургского отделения всероссийского военно-патриотического движения "юнармия" 31 июля "юнармейцы" из так называемой "ДНР" примут участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге", - рассказали в разведке.

Напомним, в высшие учебные заведения в оккупированных Херсоне и Мелитополе никто не идет учиться. Абитуриенты не хотят получать знания от предателей и принимать их "макулатуру".