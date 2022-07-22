"Не хотят принимать их макулатуру": оккупанты провалили вступительную кампанию в Херсоне и Мелитополе

В высшие учебные заведения в оккупированных Херсоне и Мелитополе никто не идет учиться. Абитуриенты не желают получать знания от предателей и принимать их "макулатуру".

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Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Национальном сопротивлении.

Отмечается, что Херсонский университет оккупанты переименовали в "Херсонский государственный университет".

"Студентов нет, поступление без экзаменов никого не интересует, дипломов не будут давать", - говорится в сообщении.

В Мелитополе "Новый университет МГУ (МелГУ)" люди также обходят стороной.

"Несколько десятков преподавателей-коллаборантов есть, но студенты не желают получать знания предателей и принимать их "макулатуру", - пояснили в Национальном сопротивлении.

Напомним, Кабинет министров 21 июля принял распоряжение о компенсации расходов заведениям высшего образования за обучение его соискателей с оккупированных территорий и территорий активных боевых действий, которые временно упустят возможность продолжать оплату.