Российские оккупанты стягивают дополнительные силы в Херсонскую область, - секретарь СНБО

Армия Российской Федерации стягивает дополнительные силы в Херсонскую область. В то же время Вооруженные силы Украины решительно нацелены освобождать захваченные оккупантами территории.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Секретарь СНБО оценил вероятность освобождения оккупированных территорий за следующие 3-6 недель, о чем ранее заявлял президент Владимир Зеленский.

"Враг стягивает максимальное количество. На Херсонском направлении началось очень мощное движение их войск, они стягивают дополнительные силы. Я точно знаю, что наши войска будут делать все от них зависящее, чтобы в те сроки, которые ставит президент, чтобы они в них уложились. Хочу сказать, что в любом случае победа будет за нами – неделей раньше, неделей позже. Все заряжены на победу, нацелены на то, чтобы как можно скорее выгнать врага из нашей страны", - сказал Данилов.

Он добавил, что активизация в поставках оружия для Украины "является очень мощной", а то, как украинские защитники умеют это оружие филигранно использовать, можно было увидеть на примере Антоновского моста возле Херсона.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры должны срочно предоставить Украине больше оружия, чтобы ВСУ смогли в течение 3-6 недель освободить захваченные Россией территории.

Он пояснил, что с наступлением холодов боевые действия могут замедлиться, что будет выгодно российской армии, ведь тогда оккупанты смогут закрепиться на захваченных территориях.