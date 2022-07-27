Російські окупанти стягують додаткові сили на Херсонщину, - секретар РНБО

Армія Російської Федерації стягує додаткові сили на Херсонщину. Водночас, Збройні сили України рішуче націлені звільняти захоплені окупантами території.

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Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Секретар РНБО оцінив можливість звільнення окупованих територій за наступні 3-6 тижнів, про що раніше заявляв президент Володимир Зеленський.

"Ворог стягує максимальну кількість. На Херсонському напрямку почався дуже потужний рух їхніх військ, вони стягують додаткові сили. Я точно знаю, що наші війська робитимуть все від них залежне, щоб у ті терміни, які ставить президент, щоб вони в них уклалися. Хочу сказати, що у будь-якому випадку перемога буде за нами – тижнем раніше, тижнем пізніше. Усі заряджені на перемогу, націлені на те, щоб якнайшвидше вигнати ворога з нашої країни", - сказав Данілов.

Він додав, що активізація у постачанні зброї для України "є дуже потужною", а те, як українські захисники вміють цю зброю філігранно використовувати, можна було побачити на прикладі Антонівського мосту біля Херсона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери мають терміново надати Україні більше зброї, щоб ЗСУ змогли протягом 3-6 тижнів звільнити захоплені Росією території.

Він пояснив, що з настанням холодів бойові дії можуть сповільнитися, що буде вигідно російській армії, адже тоді окупанти зможуть закріпитися на захоплених територіях.