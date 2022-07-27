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Переправи через Дніпро в Херсонській області будуть відбудовані, але вже нами - Зеленський
Президент Володимир Зеленський пояснює руйнування українськими військовими автомобільного мосту через Дніпро у селищі Антонівка біля Херсону намаганнями позбавити російські окупаційні сили в регіоні будь-яких логістичних можливостей. Про це він сказав у черговому вечірньому відеозверненні.
"Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області: звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб у окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі", - зазначив президент.
Глава держави також зазначив, що Україна має намір задля повернення своєї території використовувати не лише безпосередньо воєнні та дипломатичні, а й "усі інші" методи.
"Які б не були у них плани, ми їх зламаємо і будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними і всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України", - заявив він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що раніше в середу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили про організацію українським підпіллям в Херсоні підриву екіпажу автомобіля так званої "поліції" російської окупаційної адміністрації.
В свою чергу, окупаційні структури 27 липня закрили проїзд через Антонівський міст, який у ніч на 27 липня зазнав чергових ушкоджень через обстріли з української сторони. Більш того, представники окупантів повідомили і про влучання двох ракет у залізничний міст, що розташований в районі Антонівки за кілька кілометрів східніше (вище за течією). Всього ж у Херсонській області три переправи через Дніпро: третьою є гребля Каховської гідроелектростанції.