Переправи через Дніпро в Херсонській області будуть відбудовані, але вже нами - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснює руйнування українськими військовими автомобільного мосту через Дніпро у селищі Антонівка біля Херсону намаганнями позбавити російські окупаційні сили в регіоні будь-яких логістичних можливостей. Про це він сказав у черговому вечірньому відеозверненні.

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"Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області: звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб у окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі", - зазначив президент.

Глава держави також зазначив, що Україна має намір задля повернення своєї території використовувати не лише безпосередньо воєнні та дипломатичні, а й "усі інші" методи.

"Які б не були у них плани, ми їх зламаємо і будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними і всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України", - заявив він.

Нагадаємо, що раніше в середу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили про організацію українським підпіллям в Херсоні підриву екіпажу автомобіля так званої "поліції" російської окупаційної адміністрації.

В свою чергу, окупаційні структури 27 липня закрили проїзд через Антонівський міст, який у ніч на 27 липня зазнав чергових ушкоджень через обстріли з української сторони. Більш того, представники окупантів повідомили і про влучання двох ракет у залізничний міст, що розташований в районі Антонівки за кілька кілометрів східніше (вище за течією). Всього ж у Херсонській області три переправи через Дніпро: третьою є гребля Каховської гідроелектростанції.