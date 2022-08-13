ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины нанесли огненное поражение по позициям российских военных в Новой Каховке Херсонской области. Местные СМИ сообщали о серии мощных взрывов в городе. Эту информацию впоследствии подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Прилет по позициям россиян в Новой Каховке. Над городом виден столб дыма. Продолжаем жечь оккупантов!", - написал Хлань в Facebook.

Местные жители в соцсетях сообщали, что звуки взрывов были слышны со стороны микрорайона "Сокол", недалеко от одной из городских больниц.

По информации местных, ВСУ ударили по месту скопления живой силы, техники и боеприпасов российских военных.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что весь руководящий состав оккупантов в Херсонской области, расположенный на правом берегу Днепра, эвакуировался на левый берег.

До этого стало известно, что штурмовая авиация ВСУ нанесла несколько ударов по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. В тот же день Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, расположенной на временно оккупированной территории Херсонской области.