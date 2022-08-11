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В Херсонской области ВСУ уничтожили один пункт управления россиян и ударили еще по двум командным
В течение прошедшего боевого дня, 10 августа, авиация Вооруженных сил Украины на южном направлении нанесла удары по двум командным пунктам оккупантов, один пункт управления уничтожили полностью.
Об этом в своей сводке сообщило оперативное командование "Південь".
В Ищенце поразили командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 76-й десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка – состав боеприпасов.
Дважды украинские вертолеты поразили опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники вражеского войска.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"При попытке врага проводить воздушную разведку в Николаевском районе, беспилотный летательный аппарат "Элерон-3" был сбит зенитно-ракетным подразделением", - добавили в командовании.
Подтвержденные потери ВС РФ на юге:
- 41 оккупант;
- 3 гаубицы "Мста-Б";
- 7 единиц бронированной и автомобильной техники.
Уточняется, что окончательные результаты разведываются.
Днем ранее, 9 августа, штурмовая авиация ВСУ нанесла несколько ударов по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. В тот же день Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, расположенной на временно оккупированной территории Херсонской области.